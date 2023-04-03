https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html

В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов

В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2023

В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов

Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:04

2023-04-03T23:04

2023-04-03T23:48

специальная военная операция на украине

киев

россия

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Бойцы нанесли удар по противнику снарядом "Краснополь", корректировка осуществлялась с помощью беспилотника."Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек", — уточнил Рогов.Член главного совета администрации региона сообщал об успешном ударе по базе иностранных наемников в городе Запорожье в середине марта. По словам Рогова, речь идет об одной из основных баз боевиков так называемого Иностранного легиона. Потери украинской стороны исчислялись десятками.Сегодня он также рассказал РИА Новости, что ВСУ скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230401/forsirovanie-1862313404.html

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киев, россия, запорожская область, владимир рогов