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В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 03.04.2023 (обновлено: 23:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html
В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов
В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2023
В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов
Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:04
2023-04-03T23:48
специальная военная операция на украине
киев
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Бойцы нанесли удар по противнику снарядом "Краснополь", корректировка осуществлялась с помощью беспилотника."Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек", — уточнил Рогов.Член главного совета администрации региона сообщал об успешном ударе по базе иностранных наемников в городе Запорожье в середине марта. По словам Рогова, речь идет об одной из основных баз боевиков так называемого Иностранного легиона. Потери украинской стороны исчислялись десятками.Сегодня он также рассказал РИА Новости, что ВСУ скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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киев, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
В Запорожской области уничтожили базу иностранных наемников, заявил Рогов

Рогов: на Запорожском направлении уничтожили несколько десятков иностранных наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили базу наемников в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области", — сказал собеседник агентства.
Бойцы нанесли удар по противнику снарядом "Краснополь", корректировка осуществлялась с помощью беспилотника.
"Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек", — уточнил Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Киев скопил в Запорожье боевиков для форсирования Днепра, заявил Рогов
1 апреля, 08:47
Член главного совета администрации региона сообщал об успешном ударе по базе иностранных наемников в городе Запорожье в середине марта. По словам Рогова, речь идет об одной из основных баз боевиков так называемого Иностранного легиона. Потери украинской стороны исчислялись десятками.
Сегодня он также рассказал РИА Новости, что ВСУ скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. Российская разведка получает данные о поставках новой западной бронетехники. Рогов подчеркнул, что противника ожидает жесткий отпор.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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