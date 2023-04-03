https://ria.ru/20230403/nabsovet-1862677088.html

Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества"

Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023

Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества"

Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Защитники... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:42

2023-04-03T15:42

2023-04-03T15:42

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", работа по созданию отделения этого фонда в регионе уже идет.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". Он поручил высшим должностным лицам регионов обеспечить поддержку деятельности фонда.Как уточнил Никитин в своем телеграм-канале, комиссией Госсовета по социальной политике были собраны предложения от регионов, которые учтены в указе. В регионах уже идет работа над созданием отделений фонда. Так, в Новгородской области создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности регионального отделения. Определено помещение, которое позволит оказывать комплексную помощь участникам специальной военной операции и их семьям в режиме "одного окна". Кроме того, осуществляется набор социальных координаторов, которые пройдут обучение на базе Новгородского государственного университета."Мы нацелены вернуть каждого бойца к нормальной жизни, восстановив их психическое равновесие, привлечь к патриотической работе со школьниками и студентами, сделать их успешную карьерную траекторию. Для этого мы строим многофункциональное пространство, где будет не только фонд, но и все специалисты, которые это обеспечат. По решению президента я вошел в состав наблюдательного совета Фонда. Это большая ответственность. Наш регион традиционно должен стать лучшим в работе по сопровождению участников СВО", - сообщил Никитин.Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Впервые о планах создать такой фонд Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Учредитель фонда - правительство РФ, финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

https://ria.ru/20230329/reabilitatsiya-1861650803.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), россия, сво