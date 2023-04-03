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Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023
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15:42 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/nabsovet-1862677088.html
Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества"
Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.04.2023
Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества"
Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Защитники... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:42
2023-04-03T15:42
новгородская область
андрей никитин (политик)
россия
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", работа по созданию отделения этого фонда в регионе уже идет.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". Он поручил высшим должностным лицам регионов обеспечить поддержку деятельности фонда.Как уточнил Никитин в своем телеграм-канале, комиссией Госсовета по социальной политике были собраны предложения от регионов, которые учтены в указе. В регионах уже идет работа над созданием отделений фонда. Так, в Новгородской области создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности регионального отделения. Определено помещение, которое позволит оказывать комплексную помощь участникам специальной военной операции и их семьям в режиме "одного окна". Кроме того, осуществляется набор социальных координаторов, которые пройдут обучение на базе Новгородского государственного университета."Мы нацелены вернуть каждого бойца к нормальной жизни, восстановив их психическое равновесие, привлечь к патриотической работе со школьниками и студентами, сделать их успешную карьерную траекторию. Для этого мы строим многофункциональное пространство, где будет не только фонд, но и все специалисты, которые это обеспечат. По решению президента я вошел в состав наблюдательного совета Фонда. Это большая ответственность. Наш регион традиционно должен стать лучшим в работе по сопровождению участников СВО", - сообщил Никитин.Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Впервые о планах создать такой фонд Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Учредитель фонда - правительство РФ, финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.
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новгородская область
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новгородская область, андрей никитин (политик), россия, сво
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Россия, СВО

Глава комиссии Госсовета вошел в набсовет фонда "Защитники Отечества"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин вошел в состав наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", работа по созданию отделения этого фонда в регионе уже идет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества". Он поручил высшим должностным лицам регионов обеспечить поддержку деятельности фонда.
Как уточнил Никитин в своем телеграм-канале, комиссией Госсовета по социальной политике были собраны предложения от регионов, которые учтены в указе. В регионах уже идет работа над созданием отделений фонда. Так, в Новгородской области создана межведомственная комиссия по вопросам деятельности регионального отделения. Определено помещение, которое позволит оказывать комплексную помощь участникам специальной военной операции и их семьям в режиме "одного окна". Кроме того, осуществляется набор социальных координаторов, которые пройдут обучение на базе Новгородского государственного университета.
"Мы нацелены вернуть каждого бойца к нормальной жизни, восстановив их психическое равновесие, привлечь к патриотической работе со школьниками и студентами, сделать их успешную карьерную траекторию. Для этого мы строим многофункциональное пространство, где будет не только фонд, но и все специалисты, которые это обеспечат. По решению президента я вошел в состав наблюдательного совета Фонда. Это большая ответственность. Наш регион традиционно должен стать лучшим в работе по сопровождению участников СВО", - сообщил Никитин.
Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Впервые о планах создать такой фонд Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Учредитель фонда - правительство РФ, финансироваться он будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки
29 марта, 17:34
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)РоссияСВО
 
 
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