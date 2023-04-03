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Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
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10:26 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/moskva-1862573754.html
Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве
Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, на время работ их закрывать не будут,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:26
2023-04-03T10:26
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, на время работ их закрывать не будут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок - до конца апреля", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что каждое сооружение тщательно промоют по определенной технологии с использованием спецтехники. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждение, оставив проход для пешеходов. "Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты, лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой под давлением", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около двух тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб во время уборки в одном из подземных переходов Москвы
Сотрудник коммунальных служб во время уборки в одном из подземных переходов Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб во время уборки в одном из подземных переходов Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов, на время работ их закрывать не будут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок - до конца апреля", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что каждое сооружение тщательно промоют по определенной технологии с использованием спецтехники. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждение, оставив проход для пешеходов.
"Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты, лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой под давлением", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около двух тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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