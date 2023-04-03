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Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города - РИА Новости, 03.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:12 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/moskva-1862570940.html
Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города
Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города - РИА Новости, 03.04.2023
Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города
Московский производитель роботизированных систем для промышленности при поддержке столичных властей приобрел высокотехнологичное оборудование, которое позволит... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:12
2023-04-03T10:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский производитель роботизированных систем для промышленности при поддержке столичных властей приобрел высокотехнологичное оборудование, которое позволит заметно увеличить производственные мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется что производитель роботов получил от города 5-летний заем на развитие экспорта на сумму 100 миллионов рублей по льготной ставке 5,5% годовых. В настоящий момент компания реализует экспортный контракт для машиностроительного предприятия Белоруссии на поставку роботизированного комплекса для высокоточной сварки частей карьерных самосвалов."Наше предприятие приобрело установки для лазерной резки и листогибочные станки с самыми современными опциями и технологиями. Расширение парка оборудования будет способствовать увеличению мощностей, что, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость от импорта, повысить конкурентоспособность продукции, создать новые рабочие места и обеспечить прирост экспорта", – заявил директор компании Антон Бычковский.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский производитель роботизированных систем для промышленности при поддержке столичных властей приобрел высокотехнологичное оборудование, которое позволит заметно увеличить производственные мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"В начале 2023 года компания "Интеллектуальные робот системы" получила заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, с помощью которого приобрела три современных станка. Новые технологические возможности позволят предприятию увеличить выпуск роботизированных систем для промышленности на 15%", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется что производитель роботов получил от города 5-летний заем на развитие экспорта на сумму 100 миллионов рублей по льготной ставке 5,5% годовых. В настоящий момент компания реализует экспортный контракт для машиностроительного предприятия Белоруссии на поставку роботизированного комплекса для высокоточной сварки частей карьерных самосвалов.
"Наше предприятие приобрело установки для лазерной резки и листогибочные станки с самыми современными опциями и технологиями. Расширение парка оборудования будет способствовать увеличению мощностей, что, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость от импорта, повысить конкурентоспособность продукции, создать новые рабочие места и обеспечить прирост экспорта", – заявил директор компании Антон Бычковский.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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