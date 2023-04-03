https://ria.ru/20230403/moskva-1862570940.html

Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города

Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города - РИА Новости, 03.04.2023

Овчинский: создатель промышленных роботов увеличит выпуск при помощи города

Московский производитель роботизированных систем для промышленности при поддержке столичных властей приобрел высокотехнологичное оборудование, которое позволит... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:12

2023-04-03T10:12

2023-04-03T10:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Московский производитель роботизированных систем для промышленности при поддержке столичных властей приобрел высокотехнологичное оборудование, которое позволит заметно увеличить производственные мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Уточняется что производитель роботов получил от города 5-летний заем на развитие экспорта на сумму 100 миллионов рублей по льготной ставке 5,5% годовых. В настоящий момент компания реализует экспортный контракт для машиностроительного предприятия Белоруссии на поставку роботизированного комплекса для высокоточной сварки частей карьерных самосвалов."Наше предприятие приобрело установки для лазерной резки и листогибочные станки с самыми современными опциями и технологиями. Расширение парка оборудования будет способствовать увеличению мощностей, что, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость от импорта, повысить конкурентоспособность продукции, создать новые рабочие места и обеспечить прирост экспорта", – заявил директор компании Антон Бычковский.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва