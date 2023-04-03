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Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:23 03.04.2023 (обновлено: 07:30 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/moskva-1862549764.html
Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве
Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве - РИА Новости, 03.04.2023
Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве
Композитные материалы, разработанные столичной компанией "Нанотехнологический центр композитов", помогли отремонтировать более 100 московских центральных... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T07:23
2023-04-03T07:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
моэк
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Композитные материалы, разработанные столичной компанией "Нанотехнологический центр композитов", помогли отремонтировать более 100 московских центральных тепловых пунктов (ЦТП) ПАО "МОЭК", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Для ремонта использовалась система внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон, позволяющая восстановить несущую способность и повысить долговечность железобетонных конструкций, уточняется в сообщении."По итогам 2022 года столичный производитель поставил заказчикам по всей стране около 150 километров углеродных лент различного номинала. Так, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов. С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП города, в планах компании на 2023 год – реконструкция еще более десяти ЦТП", – рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Отмечается, что применение СВА позволяет проводить ремонт без привлечения тяжелой техники и проведения сварочных работ. Все необходимые действия осуществляются без остановки технологического процесса, что критически важно в случае с ЦТП, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение микрорайонов, поселков, групп зданий или предприятий."Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию. Усиление с помощью такого материала практически не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не изменяет их эстетическое состояние, как, например, при усилении металлом, когда пространство внутри помещения значительно уменьшается"
https://ria.ru/20230401/mnpz-1862323434.html
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моэк, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, МОЭК, Владислав Овчинский, Экономика
Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве

Овчинский: столичная разработка помогла отремонтировать более 100 ЦТП в Москве

© TIMUR ANIKEEVНанотехнологический Центр Композитов, Москва
Нанотехнологический Центр Композитов, Москва
© TIMUR ANIKEEV
Нанотехнологический Центр Композитов, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Композитные материалы, разработанные столичной компанией "Нанотехнологический центр композитов", помогли отремонтировать более 100 московских центральных тепловых пунктов (ЦТП) ПАО "МОЭК", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

Для ремонта использовалась система внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон, позволяющая восстановить несущую способность и повысить долговечность железобетонных конструкций, уточняется в сообщении.
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"По итогам 2022 года столичный производитель поставил заказчикам по всей стране около 150 километров углеродных лент различного номинала. Так, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов. С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП города, в планах компании на 2023 год – реконструкция еще более десяти ЦТП", – рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.

Отмечается, что применение СВА позволяет проводить ремонт без привлечения тяжелой техники и проведения сварочных работ. Все необходимые действия осуществляются без остановки технологического процесса, что критически важно в случае с ЦТП, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение микрорайонов, поселков, групп зданий или предприятий.

"Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию. Усиление с помощью такого материала практически не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не изменяет их эстетическое состояние, как, например, при усилении металлом, когда пространство внутри помещения значительно уменьшается"
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМОЭКВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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