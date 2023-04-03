Овчинский: столичная разработка помогла в ремонте более 100 ЦТП в Москве
Овчинский: столичная разработка помогла отремонтировать более 100 ЦТП в Москве
© TIMUR ANIKEEVНанотехнологический Центр Композитов, Москва
© TIMUR ANIKEEV
Нанотехнологический Центр Композитов, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Композитные материалы, разработанные столичной компанией "Нанотехнологический центр композитов", помогли отремонтировать более 100 московских центральных тепловых пунктов (ЦТП) ПАО "МОЭК", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Для ремонта использовалась система внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон, позволяющая восстановить несущую способность и повысить долговечность железобетонных конструкций, уточняется в сообщении.
Для ремонта использовалась система внешнего армирования (СВА) на основе углеродных волокон, позволяющая восстановить несущую способность и повысить долговечность железобетонных конструкций, уточняется в сообщении.
"По итогам 2022 года столичный производитель поставил заказчикам по всей стране около 150 километров углеродных лент различного номинала. Так, материал активно используется для ремонта и восстановления железобетонных конструкций московских центральных тепловых пунктов. С 2012 года этим материалом были усилены более 100 ЦТП города, в планах компании на 2023 год – реконструкция еще более десяти ЦТП", – рассказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что применение СВА позволяет проводить ремонт без привлечения тяжелой техники и проведения сварочных работ. Все необходимые действия осуществляются без остановки технологического процесса, что критически важно в случае с ЦТП, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение микрорайонов, поселков, групп зданий или предприятий.
"Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию. Усиление с помощью такого материала практически не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не изменяет их эстетическое состояние, как, например, при усилении металлом, когда пространство внутри помещения значительно уменьшается"
Отмечается, что применение СВА позволяет проводить ремонт без привлечения тяжелой техники и проведения сварочных работ. Все необходимые действия осуществляются без остановки технологического процесса, что критически важно в случае с ЦТП, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение микрорайонов, поселков, групп зданий или предприятий.
"Фактически мы меняем разрушенную внутреннюю арматуру на внешнее армирование из материалов на основе углеродного волокна путем наклейки их на железобетонную конструкцию. Усиление с помощью такого материала практически не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не изменяет их эстетическое состояние, как, например, при усилении металлом, когда пространство внутри помещения значительно уменьшается"