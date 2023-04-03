https://ria.ru/20230403/montana-1862538842.html

В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ

В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023

В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ

Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:24

2023-04-03T01:24

2023-04-03T01:24

монтана

nbc

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огайо

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды. "С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", - сообщила телестанция NBC Montana. Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что проинформирован об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращаться после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.

https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html

https://ria.ru/20230323/poezd-1860235142.html

монтана

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огайо

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монтана, nbc, в мире, сша, огайо