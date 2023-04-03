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В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
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01:24 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/montana-1862538842.html
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ
Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:24
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монтана
nbc
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды. "С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", - сообщила телестанция NBC Montana. Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что проинформирован об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращаться после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.
https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html
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монтана, nbc, в мире, сша, огайо
Монтана, NBC, В мире, США, Огайо
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ

NBC: в американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов с грузом пива

© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов в США
Сотрудник правоохранительных органов в США - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Jeff Blake
Сотрудник правоохранительных органов в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC.
При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды.
Пожарный во время тушения огня в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Миннесоте сошел с рельсов поезд с этанолом
30 марта, 15:04
"С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", - сообщила телестанция NBC Montana.
Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что проинформирован об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата".
В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращаться после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.
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23 марта, 23:48
 
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