https://ria.ru/20230403/montana-1862538842.html
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ
Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:24
2023-04-03T01:24
2023-04-03T01:24
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Двадцать пять вагонов с грузом пива сошли с рельсов в американском штате Монтана, сообщил местный филиал телесети NBC. При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды. "С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво", - сообщила телестанция NBC Montana. Губернатор Монтаны Грег Джианфорте написал в Twitter, что проинформирован об инциденте и готов "мобилизовать ресурсы штата". В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание на такие инциденты стали обращаться после резонансной аварии в штате Огайо, где 3 февраля загорелись и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.
https://ria.ru/20230330/poezd-1861862546.html
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монтана, nbc, в мире, сша, огайо
Монтана, NBC, В мире, США, Огайо
В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом, пишут СМИ
NBC: в американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов с грузом пива