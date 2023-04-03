https://ria.ru/20230403/moldaviya-1862709562.html

Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка

Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка - РИА Новости, 03.04.2023

Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка

Более 50% жителей Молдавии не против того, что государственный язык в стране будет называться румынским, а не молдавским, свидетельствуют представленные в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:11

2023-04-03T17:11

2023-04-03T17:11

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии не против того, что государственный язык в стране будет называться румынским, а не молдавским, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики спросили, как они относятся к использованию формулировки "румынский язык" в национальном законодательстве, когда речь идет о государственном языке. Поддержали эту идею 52,8% опрошенных. Против переименования высказались 38,6% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 8,6% участников опроса. Парламент Молдавии 16 марта одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.

https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html

молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия