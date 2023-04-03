https://ria.ru/20230403/moldaviya-1862709562.html
Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка
Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка - РИА Новости, 03.04.2023
Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка
Более 50% жителей Молдавии не против того, что государственный язык в стране будет называться румынским, а не молдавским, свидетельствуют представленные в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:11
2023-04-03T17:11
2023-04-03T17:11
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молдавия
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии не против того, что государственный язык в стране будет называться румынским, а не молдавским, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики спросили, как они относятся к использованию формулировки "румынский язык" в национальном законодательстве, когда речь идет о государственном языке. Поддержали эту идею 52,8% опрошенных. Против переименования высказались 38,6% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 8,6% участников опроса. Парламент Молдавии 16 марта одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Более половины жителей Молдавии одобрили переименование госязыка
Опрос: 52,8 процента жителей Молдавии одобрили переименование госязыка в румынский
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии не против того, что государственный язык в стране будет называться румынским, а не молдавским, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики спросили, как они относятся к использованию формулировки "румынский язык" в национальном законодательстве, когда речь идет о государственном языке. Поддержали эту идею 52,8% опрошенных. Против переименования высказались 38,6% респондентов. Не смогли ответить на вопрос 8,6% участников опроса.
Парламент Молдавии 16 марта одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
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