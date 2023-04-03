https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон - РИА Новости, 03.04.2023
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон
Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:10
2023-04-03T21:10
2023-04-03T21:10
молдавия
россия
кишинев
игорь гросу
игорь додон
снг
содружество
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_bbe17220cce3182cffcddb9eb5a89959.jpg
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики Игорь Додон. Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов. "Если Молдавия станет недружественным для России государством, это будет очень плохо для экономики, а мы уже на краю. Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", - заявил Додон в эфире телеканала TVC 21. Он отметил, что власти также планируют отдалиться от СНГ, что тоже принесет проблемы. "Выход из СНГ может обернуться для нас введением визового режима со странами Содружества", - отметил Додон. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html
https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_9b5de9c71c4179f18e22504483ec3811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, игорь додон, снг, содружество , евразийский экономический союз, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Гросу, Игорь Додон, СНГ, Содружество , Евразийский экономический союз, В мире
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон
Экс-президент Додон: экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией и СНГ
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики Игорь Додон.
Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов.
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
"Если Молдавия станет недружественным для России государством, это будет очень плохо для экономики, а мы уже на краю. Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", - заявил Додон в эфире телеканала TVC 21.
Он отметил, что власти также планируют отдалиться от СНГ, что тоже принесет проблемы. "Выход из СНГ может обернуться для нас введением визового режима со странами Содружества
", - отметил Додон.
Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу
в июле заявил, что Кишинев
должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС
, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии