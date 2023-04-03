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Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон - РИА Новости, 03.04.2023
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21:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон - РИА Новости, 03.04.2023
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон
Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:10
2023-04-03T21:10
молдавия
россия
кишинев
игорь гросу
игорь додон
снг
содружество
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики Игорь Додон. Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов. "Если Молдавия станет недружественным для России государством, это будет очень плохо для экономики, а мы уже на краю. Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", - заявил Додон в эфире телеканала TVC 21. Он отметил, что власти также планируют отдалиться от СНГ, что тоже принесет проблемы. "Выход из СНГ может обернуться для нас введением визового режима со странами Содружества", - отметил Додон. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html
https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html
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молдавия, россия, кишинев, игорь гросу, игорь додон, снг, содружество , евразийский экономический союз, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Игорь Гросу, Игорь Додон, СНГ, Содружество , Евразийский экономический союз, В мире
Экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией, заявил Додон

Экс-президент Додон: экономика Молдавии пострадает из-за отказа дружить с Россией и СНГ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГерб Молдавии на трибуне
Герб Молдавии на трибуне - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Герб Молдавии на трибуне. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. Попадание Молдавии в список недружественных России стран и разрыв отношений с СНГ нанесут серьезный удар молдавской экономике, считает экс-президент республики Игорь Додон.
Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску ранее заявил, что власти страны проанализировали релевантность соглашений, подписанных в рамках СНГ, и намерены денонсировать десятки подобных документов.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
28 марта, 00:46
"Если Молдавия станет недружественным для России государством, это будет очень плохо для экономики, а мы уже на краю. Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", - заявил Додон в эфире телеканала TVC 21.
Он отметил, что власти также планируют отдалиться от СНГ, что тоже принесет проблемы. "Выход из СНГ может обернуться для нас введением визового режима со странами Содружества", - отметил Додон.
Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Опрос показал самых популярных политиков в Молдавии
Вчера, 14:35
 
МолдавияРоссияКишиневИгорь ГросуИгорь ДодонСНГСодружествоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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