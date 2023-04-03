https://ria.ru/20230403/moldavia-1862707990.html
Половина жителей Молдавии недовольны путем развития страны, показал опрос
Половина жителей Молдавии недовольны путем развития страны, показал опрос - РИА Новости, 03.04.2023
Половина жителей Молдавии недовольны путем развития страны, показал опрос
Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:08
2023-04-03T17:08
2023-04-03T17:08
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кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 38,3% (31,8% в феврале). Недовольны выбранным направлением 50,7% (57% ранее). Не смогли ответить 11% респондентов (10,6% ранее). Опрос проводился в период с 15 по 26 марта, в нем приняли участие 1065 человек из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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молдавия, кишинев, дорин речан, в мире, жкх
Молдавия, Кишинев, Дорин Речан, В мире, ЖКХ
Половина жителей Молдавии недовольны путем развития страны, показал опрос
Опрос iData: более 50 процентов жителей Молдавии недовольны путем развития страны
КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 38,3% (31,8% в феврале). Недовольны выбранным направлением 50,7% (57% ранее). Не смогли ответить 11% респондентов (10,6% ранее).
Опрос проводился в период с 15 по 26 марта, в нем приняли участие 1065 человек из 405 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе
долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан
заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум