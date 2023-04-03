https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html

Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН - РИА Новости, 03.04.2023

Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН

Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН на полностью законных основаниях, что было согласовано с бывшими членами Советского союза,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:49

2023-04-03T21:49

2023-04-03T21:49

в мире

россия

вашингтон (штат)

украина

сергей лавров

жозеп боррель

василий небензя

оон

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА новости. Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН на полностью законных основаниях, что было согласовано с бывшими членами Советского союза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Место Российской Федерации в Совете безопасности полностью законно", - сообщил он журналистам. Небензя также отметил, что данный вопрос был решен в результате согласования со всеми членами бывшего Советского союза, включая Украину, и любые попытки пересмотреть действующий статус РФ являются "тупиковой дорогой". Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха". Он добавил, что ЕС будет "противостоять любым злоупотреблениям" России, которые якобы могут быть в Совете безопасности ООН во время ее председательства. Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.

https://ria.ru/20230402/borrel-1862423888.html

https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html

россия

вашингтон (штат)

украина

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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, сергей лавров, жозеп боррель, василий небензя, оон, евросоюз