Небензя заявил о законности места России в Совбезе ООН
Небензя: место России в Совбезе ООН было согласовано с бывшими республиками СССР
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА новости. Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН на полностью законных основаниях, что было согласовано с бывшими членами Советского союза, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Место Российской Федерации в Совете безопасности полностью законно", - сообщил он журналистам.
Небензя также отметил, что данный вопрос был решен в результате согласования со всеми членами бывшего Советского союза, включая Украину, и любые попытки пересмотреть действующий статус РФ являются "тупиковой дорогой".
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут "эффективная многосторонность", риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя председательство РФ в СБ ООН, написал в Twitter, что это событие "подходит для первоапрельского дня смеха". Он добавил, что ЕС будет "противостоять любым злоупотреблениям" России, которые якобы могут быть в Совете безопасности ООН во время ее председательства.
Совет безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.