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Спасатели напомнили москвичам об опасности весеннего льда - РИА Новости, 04.04.2023
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17:22 03.04.2023 (обновлено: 12:58 04.04.2023)
https://ria.ru/20230403/led-1862878579.html
Спасатели напомнили москвичам об опасности весеннего льда
Спасатели напомнили москвичам об опасности весеннего льда - РИА Новости, 04.04.2023
Спасатели напомнили москвичам об опасности весеннего льда
Столичные спасатели напомнили об опасности весеннего льда после трех происшествий, случившихся в минувшее воскресенье в Северо-Восточном и Северном... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-03T17:22
2023-04-04T12:58
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москва
происшествия
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Столичные спасатели напомнили об опасности весеннего льда после трех происшествий, случившихся в минувшее воскресенье в Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что в столице уже длительное время держатся положительные температуры воздуха, что способствует стремительному таянию льда на водоёмах. Несмотря на это, фиксируются случаи выхода на лед, только за минувшее воскресенье произошло три происшествия. "Столичные спасатели напоминают: не рискуйте жизнью – не выходите на непрочный весенний лёд, не спускайте питомцев с поводка вблизи воды, расскажите об опасности игр у водоёмов детям. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об этом по номеру "112", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в воскресенье в службу 112 поступило сообщение о тонущем в СВАО в пойме реки Лихоборка человеке. Он провалился в воду и не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего при помощи специального оборудования и передали сотрудникам скорой помощи. Также происшествие произошло на Головинских прудах в САО - в опасности оказались рыбаки, за помощью обратились очевидцы. На место незамедлительно отправились спасатели. Рыбаки самостоятельно выбрались на сушу, специалисты провели с ними профилактическую беседу. "В СВАО накануне на непрочное ледовое покрытие Долгих прудов вышли дети – информацию об этом передали неравнодушные горожане по номеру "112". К счастью, всё закончилось благополучно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/spasateli-1858563681.html
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москва, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Спасатели напомнили москвичам об опасности весеннего льда

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛедокол ГУП "Мосводосток" во время дежурства на Москве-реке
Ледокол ГУП Мосводосток во время дежурства на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Ледокол ГУП "Мосводосток" во время дежурства на Москве-реке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Столичные спасатели напомнили об опасности весеннего льда после трех происшествий, случившихся в минувшее воскресенье в Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в столице уже длительное время держатся положительные температуры воздуха, что способствует стремительному таянию льда на водоёмах. Несмотря на это, фиксируются случаи выхода на лед, только за минувшее воскресенье произошло три происшествия.
"Столичные спасатели напоминают: не рискуйте жизнью – не выходите на непрочный весенний лёд, не спускайте питомцев с поводка вблизи воды, расскажите об опасности игр у водоёмов детям. Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об этом по номеру "112", - говорится в сообщении комплекса.
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Отмечается, что в воскресенье в службу 112 поступило сообщение о тонущем в СВАО в пойме реки Лихоборка человеке. Он провалился в воду и не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего при помощи специального оборудования и передали сотрудникам скорой помощи. Также происшествие произошло на Головинских прудах в САО - в опасности оказались рыбаки, за помощью обратились очевидцы. На место незамедлительно отправились спасатели. Рыбаки самостоятельно выбрались на сушу, специалисты провели с ними профилактическую беседу.
"В СВАО накануне на непрочное ледовое покрытие Долгих прудов вышли дети – информацию об этом передали неравнодушные горожане по номеру "112". К счастью, всё закончилось благополучно", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПроисшествияКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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