https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

Запад накрывает банковский кризис. Россия превращается в тихую гавань

Запад накрывает банковский кризис. Россия превращается в тихую гавань - РИА Новости, 03.04.2023

Запад накрывает банковский кризис. Россия превращается в тихую гавань

Власти США пытаются сделать вид, что крах банков в марте удалось купировать и, таким образом, кризис преодолен. На самом деле это не так. Крупные региональные... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:00

2023-04-03T08:00

2023-04-03T08:07

аналитика

экономика

сша

credit suisse

bnp paribas

россия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg

Власти США пытаются сделать вид, что крах банков в марте удалось купировать и, таким образом, кризис преодолен. На самом деле это не так. Крупные региональные банки остаются в сфере риска, вкладчики по-прежнему выводят из них деньги. Следующий на очереди к банкротству — 14-й по размерам банк США First Republic.По поводу череды банкротств многие поговаривали, что они выгодны прежде всего левиафанам американского банковского дела с капиталом больше триллиона долларов. Они, мол, специально разоряют конкурентов, чтобы деньги перетекали к ним. Так это или нет, но на этот раз Федрезерв заставил финансовых гигантов поучаствовать в спасении банка First Republic.Богатейшие банки скинулись и пожертвовали ему тридцать миллиардов долларов. Очень быстро стало ясно, что это не сработало. Акции First Republic пробивали одно дно за другим. Если на пике они стоили по 147 долларов, то теперь торгуются по 12-14. Вкладчики продолжают выводить деньги. The Wall Street Journal уверен, что First Republic обречен, и открыто об этом пишет, хотя американские СМИ привыкли скрывать неприятную финансовую правду от граждан.Зараза банкротств быстро распространилась на Европу. Рухнул легендарный швейцарский Credit Suisse. Потом в пике ушли акции таких гигантов, как Deutche Bank. Многочисленные обыски на тему ухода от налогов проходят сегодня в крупнейших французских банках BNP Paribas и Societe General.Возможность массового краха западных банков специалисты объясняют огромным количеством долгов, накопившихся в системе. Финансовые институты годами кредитуют и перекредитовывают друг друга, и в результате около 90% их денег оказывается заемными — вопрос времени, когда рухнет эта МММ. Неспециалисту же видно, что к опасной черте привела глупость правительств и жадность банков.Из-за того, что власти запустили печатный станок, инфляция в США и Европе за прошлый год составила от восьми до двадцати с лишним процентов. Ставки же по вкладам практически не поднялись. Посмотрите, например, на Англию. Там только официальная инфляция больше одиннадцати процентов — в реале положение еще хуже. А все главные банки страны предлагают меньше 1,3% на годовой депозит.Та же ситуация и в Америке, хотя Федрезерв там уже год поднимает ставку. Инфляция почти десять процентов. А средняя "доходность" по годовому депозиту — 1,28%, по пятилетнему — 1,21%. Называя вещи своими именами, вкладчик приплачивает банку за хранение своих денег — и приплачивает очень так нехило.Естественно, что граждане снимают со счетов деньги и перекладываются кто во что горазд. Физлица победнее тратят накопления на покупки — иначе деньги все равно сожрет инфляция. Бизнесы и люди побогаче уходят в акции, пытаются купить золото. Тут, однако, всегда присутствует страх, что власти внезапно конфискуют драгметалл: в США, например, частникам запретили иметь золото в 1933 году, и запрет этот действовал аж до 1974-го. Но в любом случае тенденция понятна — вкладчики пытаются вывести свои деньги из банков.Первое время казалось, что банки-триллионеры от этого экономического урагана застрахованы. Однако это не так. Отчетность крупнейших американских банков за прошлый год поражает воображение.Доходы четвертого по размерам банка США Wells Fargo Group в 2022 году упали в 13 раз по сравнению с 2021-м. Его акции стоят на 27% меньше, чем год назад. Акции второго по размерам Bank of America стоят на 35% меньше. И так у них везде.Интересно, что акции банков рушились сразу после опубликования отчетов. Возможно, поэтому крупнейший финансовый левиафан США JP Morgan Chase свою отчетность оглашать не торопится. Зато легендарный банк попал в грандиозный скандал. Телеканал CNBC утверждает, что владельцы банка приняли решение уволить Джейми Даймона — своего бессменного CEO, харизматичного миллиардера, помешанного на "великой перезагрузке", фанатичного сторонника Демпартии. Кстати, именно ему принадлежит предсказание насчет "экономического урагана", который миру предстоит пережить в 2023-м.Внезапно выяснилось, что Джейми Даймон путался с печально известным сутенером Джефри Эпштейном, загадочно погибшим в нью-йоркской тюрьме в 2019 году. Нет, банкира пока не обвиняют в конкретных случаях насилия, однако федералы подозревают его в том, что он помогал Эпштейну зарабатывать на продаже несовершеннолетних девушек VIP-персонам, хранить эти деньги на счетах в JP Morgan Chase и выгодно их инвестировать. Джейми Даймон пообещал дать по этому поводу показания под присягой.Данный благообразный седовласый господин десятилетиями ездил всему миру по ушам, убеждая нас меньше потреблять, есть и пить, беречь климат, перестать размножаться и всем срочно податься в трансгендеры. А теперь вот будет свидетельствовать по делу о массовом насилии над несовершеннолетними. Так проходит слава мирская.Не оставляет впечатление, однако, что этот громкий скандал призван замылить дело с отчетностью JP Morgan Chase. Потому что обвал акций такого гиганта сделает очевидным то, что официальные власти еще пытаются скрывать: банковский кризис уже широко шагает по всей Америке и Европе.Однако насколько это опасно для остального мира? Ведь американцы — признанные мастера по экспорту своих проблем. Конкретно в банковском секторе России на руку играет ее изолированность. Парадоксальным образом лидером по доходам в 2022 году среди европейских банков стал австрийский Raiffeisen, причем именно за счет того, что остался практически один на российском рынке. Лучше с доходностью дело обстояло только у Сбербанка.Естественно, европейские власти изо всех сил давят сейчас на Raiffeisen, чтобы тот ушел из России и разорялся вместе со всеми. Что ж, это лишний раз доказывает, что наша страна — классическая тихая гавань в бушующем экономическом урагане.

https://ria.ru/20230322/bank-1859912635.html

https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861677351.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, экономика, сша, credit suisse , bnp paribas, россия, европа, в мире