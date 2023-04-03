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ЕС назвал концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию
ЕС назвал концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию - РИА Новости, 03.04.2023
ЕС назвал концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию
В Европейском союзе считают обновленную концепцию внешней политики России "попыткой восстановить международную репутацию и преодолеть изоляцию", сказал РИА... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:37
2023-04-03T20:37
2023-04-03T20:37
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. В Европейском союзе считают обновленную концепцию внешней политики России "попыткой восстановить международную репутацию и преодолеть изоляцию", сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Президент РФ Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. Исходя из документа, страна будет формировать новую модель сосуществования с европейскими государствами, позволяющую обеспечить безопасное, суверенное и поступательное развитие России, ее союзников и партнеров. "На первый взгляд, она выглядит как попытка поправить утраченную международную репутацию России, преодолеть ее международную изоляцию", - сказал собеседник агентства. При этом Стано выразил мнение, что "цель документа – оправдать агрессивное поведение России против своих соседей и во всем мире, разделяя, при этом, другие страны на "дружественные" и "недружественные". Представитель Евросоюза призвал Москву "уважать международное право и Устав ООН на деле, а не только на словах". "Для начала России надо немедленно прекратить все военные действия и выйти с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Стано.
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В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
ЕС назвал концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию
ЕС назвал новую концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию