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Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана завершился - РИА Новости, 03.04.2023
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22:59 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/konsultatsii-1862778197.html
Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана завершился
Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана завершился - РИА Новости, 03.04.2023
Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана завершился
Первый день консультаций заместителей глав МИД Турции, Сирии и Ирана, проходящих в столице РФ, завершился, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:59
2023-04-03T22:59
турция
иран
сирия
мевлют чавушоглу
айман сусан
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый день консультаций заместителей глав МИД Турции, Сирии и Ирана, проходящих в столице РФ, завершился, передаёт корреспондент РИА Новости. Консультации прошли в доме приёмов МИД РФ в Москве и заняли около полутора часов. С 17:00 до 18:10 прошли консультации делегаций МИД Турции и Ирана. Делегацию Ирана возглавлял советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, она прибыла на одном микроавтобусе с номерами посольства страны. Делегация Турции была более масштабной - она прибыла кортежем из четырёх машин. Ее возглавлял замглавы МИД Турции Бурак Акчапар. В 18:10 мск делегации разъехались, а буквально через 40 минут в дом приемов прибыли две машины делегации Сирии, затем вернулся микроавтобус Ирана. Ещё через 10 минут вернулся кортеж МИД Турции, около 19:10 по московскому времени консультации начались. В ходе консультаций турецкие машины время от времени выезжали из дома приемов, а затем, через 20-30 минут, возвращались. Периодически на территорию дома приемов заезжали автомобили МИД РФ. В 20:30 консультации закончились, делегации разъехались. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии. Замглавы сирийского МИД Айман Сусан заявил агентству САНА, что сирийская делегация проведет в понедельник консультации с российской и иранской сторонами, а 4 апреля примет участие в четырехсторонней встрече. Сусан отметил, что сирийская делегация сосредоточит внимание на таких вопросах, как прекращение турецкого военного присутствия на территории Сирии, борьба с терроризмом и невмешательство во внутренние дела страны.
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турция, иран, сирия, мевлют чавушоглу, айман сусан, политика
Турция, Иран, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Айман Сусан, Политика
Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана завершился

Первый день консультаций делегатов Турции, Сирии и Ирана в Москве завершился

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый день консультаций заместителей глав МИД Турции, Сирии и Ирана, проходящих в столице РФ, завершился, передаёт корреспондент РИА Новости.
Консультации прошли в доме приёмов МИД РФ в Москве и заняли около полутора часов.
С 17:00 до 18:10 прошли консультации делегаций МИД Турции и Ирана. Делегацию Ирана возглавлял советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, она прибыла на одном микроавтобусе с номерами посольства страны. Делегация Турции была более масштабной - она прибыла кортежем из четырёх машин. Ее возглавлял замглавы МИД Турции Бурак Акчапар.
В 18:10 мск делегации разъехались, а буквально через 40 минут в дом приемов прибыли две машины делегации Сирии, затем вернулся микроавтобус Ирана. Ещё через 10 минут вернулся кортеж МИД Турции, около 19:10 по московскому времени консультации начались. В ходе консультаций турецкие машины время от времени выезжали из дома приемов, а затем, через 20-30 минут, возвращались. Периодически на территорию дома приемов заезжали автомобили МИД РФ.
В 20:30 консультации закончились, делегации разъехались.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 3-4 апреля в Москве планируются переговоры заместителей глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии.
Замглавы сирийского МИД Айман Сусан заявил агентству САНА, что сирийская делегация проведет в понедельник консультации с российской и иранской сторонами, а 4 апреля примет участие в четырехсторонней встрече. Сусан отметил, что сирийская делегация сосредоточит внимание на таких вопросах, как прекращение турецкого военного присутствия на территории Сирии, борьба с терроризмом и невмешательство во внутренние дела страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Источник назвал дату четырехсторонней встречи замглав МИД
29 марта, 17:03
 
ТурцияИранСирияМевлют ЧавушоглуАйман СусанПолитика
 
 
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