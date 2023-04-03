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Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой - РИА Новости, 03.04.2023
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Культура
 
14:29 03.04.2023
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Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой - РИА Новости, 03.04.2023
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой
Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. В нем говорится, что из книги не убирались "оскорбительные" материалы и она содержит "расистские" фрагменты, которые "могут причинить боль и, конечно же, вредны". "Унесенные ветром" впервые опубликовали в 1936 году. Действие в романе разворачивается во время Гражданской войны в Соединенных Штатах. Сражались рабовладельческий Юг и аболиционисты с Севера. Главная героиня Скарлетт О'Хара — дочь владельца плантации. Ее образ в фильме 1939 года воплотила Вивьен Ли.
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новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой

Британские издатели назвали "Унесенных ветром" вредной и расистской книгой

© Pan MacmillanОбложка книги "Унесенные ветром" издательства Pan Macmillan
Обложка книги Унесенные ветром издательства Pan Macmillan
© Pan Macmillan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent.
В нем говорится, что из книги не убирались "оскорбительные" материалы и она содержит "расистские" фрагменты, которые "могут причинить боль и, конечно же, вредны".
"Унесенные ветром" впервые опубликовали в 1936 году. Действие в романе разворачивается во время Гражданской войны в Соединенных Штатах. Сражались рабовладельческий Юг и аболиционисты с Севера.
Главная героиня Скарлетт О'Хара — дочь владельца плантации. Ее образ в фильме 1939 года воплотила Вивьен Ли.
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