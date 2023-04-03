https://ria.ru/20230403/knigi-1862632668.html
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой - РИА Новости, 03.04.2023
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой
Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
2023-04-03T14:29
культура
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862637600_0:35:501:316_1920x0_80_0_0_4b1242b6c6a9269111b0e44eeba793f5.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. В нем говорится, что из книги не убирались "оскорбительные" материалы и она содержит "расистские" фрагменты, которые "могут причинить боль и, конечно же, вредны". "Унесенные ветром" впервые опубликовали в 1936 году. Действие в романе разворачивается во время Гражданской войны в Соединенных Штатах. Сражались рабовладельческий Юг и аболиционисты с Севера. Главная героиня Скарлетт О'Хара — дочь владельца плантации. Ее образ в фильме 1939 года воплотила Вивьен Ли.
https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862637600_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_36ca85ddd720003e562bb664c5001fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой
Британские издатели назвали "Унесенных ветром" вредной и расистской книгой
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет
Independent.
В нем говорится, что из книги не убирались "оскорбительные" материалы и она содержит "расистские" фрагменты, которые "могут причинить боль и, конечно же, вредны".
"Унесенные ветром" впервые опубликовали в 1936 году. Действие в романе разворачивается во время Гражданской войны в Соединенных Штатах. Сражались рабовладельческий Юг и аболиционисты с Севера.
Главная героиня Скарлетт О'Хара — дочь владельца плантации. Ее образ в фильме 1939 года воплотила Вивьен Ли.
Писатель обвинил Netflix в плагиате сюжета