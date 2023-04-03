https://ria.ru/20230403/knigi-1862632668.html

Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой

Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой - РИА Новости, 03.04.2023

Издатели назвали "Унесенных ветром" вредной книгой

Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

2023-04-03T14:29

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британское издательство выпустило роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" с предостережением о проблематичном содержании произведения, пишет Independent. В нем говорится, что из книги не убирались "оскорбительные" материалы и она содержит "расистские" фрагменты, которые "могут причинить боль и, конечно же, вредны". "Унесенные ветром" впервые опубликовали в 1936 году. Действие в романе разворачивается во время Гражданской войны в Соединенных Штатах. Сражались рабовладельческий Юг и аболиционисты с Севера. Главная героиня Скарлетт О'Хара — дочь владельца плантации. Ее образ в фильме 1939 года воплотила Вивьен Ли.

https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги