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СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне
СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне
Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" стартует 24 июля, пишет Deadline. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
2023-04-03T19:03
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" стартует 24 июля, пишет Deadline. Снимет ленту — клипмейкер и создатель рекламных роликов Дугал Уилсон. Это его дебют в полнометражном художественном кино. Постановщиком предыдущих картин был Пол Кинг. В прокате они собрали более 500 миллионов долларов и номинировались на премию BAFTA."Проекты Дугала поразительные: они смешные, красивые, искренние, креативные и самобытные", — заявил Кинг. Первый фильм о Паддингтоне вышел в 2014 году, а второй — в 2017-м. Главный герой — очаровательный и дружелюбный медвежонок из Перу. Он приезжает в Лондон и пытается стать настоящим джентльменом. А еще он очень любит бутерброды с мармеладом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне
Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" начнется в июле
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" стартует 24 июля, пишет
Deadline.
Снимет ленту — клипмейкер и создатель рекламных роликов Дугал Уилсон. Это его дебют в полнометражном художественном кино.
Постановщиком предыдущих картин был Пол Кинг. В прокате они собрали более 500 миллионов долларов и номинировались на премию BAFTA.
"Проекты Дугала поразительные: они смешные, красивые, искренние, креативные и самобытные", — заявил Кинг.
Первый фильм о Паддингтоне вышел в 2014 году, а второй — в 2017-м. Главный герой — очаровательный и дружелюбный медвежонок из Перу. Он приезжает в Лондон и пытается стать настоящим джентльменом. А еще он очень любит бутерброды с мармеладом.
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