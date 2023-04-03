https://ria.ru/20230403/kino-1862742519.html

СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне

СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ узнало, когда начнется производство третьего фильма о Паддингтоне

Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" стартует 24 июля, пишет Deadline. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:03

2023-04-03T19:03

2023-04-03T19:03

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Производство третьего фильма "Приключения Паддингтона" стартует 24 июля, пишет Deadline. Снимет ленту — клипмейкер и создатель рекламных роликов Дугал Уилсон. Это его дебют в полнометражном художественном кино. Постановщиком предыдущих картин был Пол Кинг. В прокате они собрали более 500 миллионов долларов и номинировались на премию BAFTA."Проекты Дугала поразительные: они смешные, красивые, искренние, креативные и самобытные", — заявил Кинг. Первый фильм о Паддингтоне вышел в 2014 году, а второй — в 2017-м. Главный герой — очаровательный и дружелюбный медвежонок из Перу. Он приезжает в Лондон и пытается стать настоящим джентльменом. А еще он очень любит бутерброды с мармеладом.

https://ria.ru/20230330/serial-1861800491.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы