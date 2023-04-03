https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html

В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом - РИА Новости, 03.04.2023

В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:27

2023-04-03T17:27

2023-04-03T17:27

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра.Это финальная часть саги о культовом археологе-исследователе. Представят проект исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссер Джеймс Мэнголд, актеры Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Первая часть франшизы вышла в 1981 году с подзаголовком "В поисках утраченного ковчега". Снял ее Стивен Спилберг по сценарию Джорджа Лукаса и Филипа Кауфмана.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

https://ria.ru/20230331/premera-1862152994.html

канны

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, канны, каннский кинофестиваль, харрисон форд