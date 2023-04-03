https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом - РИА Новости, 03.04.2023
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:27
2023-04-03T17:27
2023-04-03T17:27
культура
новости культуры
кино и сериалы
канны
каннский кинофестиваль
харрисон форд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862708850_337:0:3978:2048_1920x0_80_0_0_cbe710030939bb1225245602c2e1fd30.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра.Это финальная часть саги о культовом археологе-исследователе. Представят проект исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссер Джеймс Мэнголд, актеры Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Первая часть франшизы вышла в 1981 году с подзаголовком "В поисках утраченного ковчега". Снял ее Стивен Спилберг по сценарию Джорджа Лукаса и Филипа Кауфмана.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
https://ria.ru/20230331/premera-1862152994.html
канны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862708850_792:0:3523:2048_1920x0_80_0_0_38f6b96dd887e5e92122a5ac366e4fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, канны, каннский кинофестиваль, харрисон форд
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Канны, Каннский кинофестиваль, Харрисон Форд
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
На Каннском фестивале покажут заключительный фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом