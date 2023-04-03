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В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом - РИА Новости, 03.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:27 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kino-1862708632.html
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом - РИА Новости, 03.04.2023
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом
На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:27
2023-04-03T17:27
культура
новости культуры
кино и сериалы
канны
каннский кинофестиваль
харрисон форд
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра.Это финальная часть саги о культовом археологе-исследователе. Представят проект исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссер Джеймс Мэнголд, актеры Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие. Первая часть франшизы вышла в 1981 году с подзаголовком "В поисках утраченного ковчега". Снял ее Стивен Спилберг по сценарию Джорджа Лукаса и Филипа Кауфмана.В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
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новости культуры, кино и сериалы, канны, каннский кинофестиваль, харрисон форд
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Канны, Каннский кинофестиваль, Харрисон Форд
В Каннах представят новый фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

На Каннском фестивале покажут заключительный фильм об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

© Фото : Lucasfilm Ltd.Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Колесо судьбы - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Lucasfilm Ltd.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Каннском кинофестивале 18 мая состоится премьера картины "Индиана Джонс и колесо судьбы". Об этом сообщается на сайте смотра.
Это финальная часть саги о культовом археологе-исследователе. Представят проект исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссер Джеймс Мэнголд, актеры Антонио Бандерас, Мадс Миккельсен и другие.
Первая часть франшизы вышла в 1981 году с подзаголовком "В поисках утраченного ковчега". Снял ее Стивен Спилберг по сценарию Джорджа Лукаса и Филипа Кауфмана.
В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКанныКаннский кинофестивальХаррисон Форд
 
 
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