Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы на боевой позиции в зоне спецоперации
Российские артиллеристы на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Отрадокаменки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным сёлам прилетело более 40 снарядов.