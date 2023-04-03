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Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kherson-1862579334.html
Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 03.04.2023
Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:45
2023-04-03T10:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
новая каховка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Отрадокаменки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным сёлам прилетело более 40 снарядов.
херсон
новая каховка
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безопасность, херсон, новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы на боевой позиции в зоне спецоперации
Российские артиллеристы на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские артиллеристы на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ, 3 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Отрадокаменки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Горностаевка и окрестным сёлам прилетело более 40 снарядов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 апреля, 15:43
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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