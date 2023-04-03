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Геннадий Хазанов: "На бенефисы не рассчитываю" - РИА Новости, 03.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.04.2023 (обновлено: 14:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/khazanov-1861848960.html
Геннадий Хазанов: "На бенефисы не рассчитываю"
Геннадий Хазанов: "На бенефисы не рассчитываю" - РИА Новости, 03.04.2023
Геннадий Хазанов: "На бенефисы не рассчитываю"
В Москве завершилась реконструкция Театра эстрады. Худрук Геннадий Хазанов готовится к торжественному открытию, успевая играть на сцене и появляться на экране — РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:00
2023-04-03T14:48
культура
леонид ярмольник
мария аронова
театр антона чехова
геннадий хазанов
театр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. В Москве завершилась реконструкция Театра эстрады. Худрук Геннадий Хазанов готовится к торжественному открытию, успевая играть на сцене и появляться на экране — в шоу "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1". О творческих планах и взгляде на современную музыку народный артист СССР рассказал в интервью РИА Новости. Новый старый дом: о долгожданном открытии Театра эстрады— Радостная новость — наконец-то понятно, когда откроется ваш театр после реконструкции. Какие планы?— Да, официальное открытие состоится 5 сентября 2023 года. Не очень люблю делиться планами, но 4 и 5 ноября пройдут специальные представления — только два дня — и больше не повторятся. Это событие будет посвящено предыдущим годам Московского театра эстрады.Далее мы начнем долгое путешествие со спектаклями, которые уже известны и полюбились зрителям. Покажем и новые работы. Из известного точно будут из Театра Антона Чехова — "Спасатель" и "По особым случаям".Уверен, что состоятся и спектакли с участием наших звездных артистов: Марии Ароновой, Олеси Железняк, Леонида Ярмольника, Федорова Добронравова. Список можно продолжать бесконечно.Надеюсь, сможем удивить наших зрителей. Но точно уверен — их порадует то, что сделали наши строители. Театр обновили полностью, включая сцену.— Что вас особенно поразило в здании после реконструкции?— Вы знаете, в нем прошла вся моя жизнь. Вышел на его сцену еще пионером, в 12 лет, когда он не назывался Театром эстрады. Потом — артистом, и вот уже 26 лет я худрук. Дорого мне здесь все.Новые имена и пьесы: как Хазанов относится к современным трендам — Есть ли желание обратиться к пьесам современных авторов?— Не вижу никаких противопоказаний. Если только материал, который предложат нашему театру, будет отвечать необходимым требованиям. Прежде всего этическим, вкусовым. Есть хорошая русская пословица: "Старый друг лучше новых двух".Понимаю, что без новых друзей тоже обойтись трудно, но я представитель, что называется, вчерашнего поколения, дожившего до сегодняшнего дня, — это и считаю своим мотором.— А как вы оцениваете в целом то, что происходит на эстраде? Ведь сцена театра легендарная…— С моей точки зрения, само название театра в каком-то смысле — атавизм. Ведь никто сегодня не требует от "Ленкома" демонстрировать комсомольские билеты.Скорее Театр эстрады — это название помещения, а не определение жанра.— Планируете свой бенефис?— Нет, на бенефисы не рассчитываю, но планирую играть в спектаклях.— В каком из них увидим вас на обновленной сцене в первую очередь?— Думаю, это будет или новая постановка "Трое в парке", или "Спасатель". Пока точно не знаем, это зависит от занятости моих партнеров. Я готов играть оба спектакля.О развлечениях и музыке: что уместно сегодня в России— Сегодня некоторые заявляют, что веселиться не стоит, ведь идет СВО. Как вы к этому относитесь?— Нужно не веселиться, а жить.— Какие сюжеты и темы на сцене театра могут поддержать эту идею?— Надо жить человеческими проблемами и держать руку на пульсе. Меньше думать о себе, больше — о том, кто рядом.— В программе "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1" вас удивили — "Птицу счастья" сюрпризом исполнили Лион Измайлов и Леонид Ярмольник. Что вы ощутили, когда друзья спели вашу любимую песню?— Я обалдел, когда их увидел. Даже не понимал, что это они поют.— Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимают любимые советские шлягеры?— Я очень советовал бы молодому поколению не отворачиваться от того, что было до их появления на свет. Конечно, музыка, фактура и манера с каждым годом приходят новые, в ногу со временем. Но мне бы хотелось, чтобы из песни не уходило главное — мелодия. Она все реже появляется в этой системе координат, а без нее очень трудно.— А когда молодые музыканты берут старые песни и переделывают — как вы это оцениваете?— Аранжировки могут меняться, но главное — не убить мелодию!— Очень много спекуляций по поводу вашего здоровья. Как вы себя чувствуете?— Если довел нашу беседу до логического конца, значит, еще я себя чувствую… Планов впереди много.
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Роман Харрасов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
леонид ярмольник, мария аронова, театр антона чехова, геннадий хазанов, театр
Культура, Леонид Ярмольник, Мария Аронова, Театр Антона Чехова, Геннадий Хазанов, Театр

Геннадий Хазанов: "На бенефисы не рассчитываю"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
Артист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. В Москве завершилась реконструкция Театра эстрады. Худрук Геннадий Хазанов готовится к торжественному открытию, успевая играть на сцене и появляться на экране — в шоу "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1". О творческих планах и взгляде на современную музыку народный артист СССР рассказал в интервью РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРеконструкция Театра эстрады в Москве
Реконструкция театра Эстрады в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Реконструкция Театра эстрады в Москве

Новый старый дом: о долгожданном открытии Театра эстрады

— Радостная новость — наконец-то понятно, когда откроется ваш театр после реконструкции. Какие планы?
— Да, официальное открытие состоится 5 сентября 2023 года. Не очень люблю делиться планами, но 4 и 5 ноября пройдут специальные представления — только два дня — и больше не повторятся. Это событие будет посвящено предыдущим годам Московского театра эстрады.
Далее мы начнем долгое путешествие со спектаклями, которые уже известны и полюбились зрителям. Покажем и новые работы. Из известного точно будут из Театра Антона Чехова — "Спасатель" и "По особым случаям".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРеконструкция Театра эстрады в Москве
Реконструкция театра Эстрады в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Реконструкция Театра эстрады в Москве
Уверен, что состоятся и спектакли с участием наших звездных артистов: Марии Ароновой, Олеси Железняк, Леонида Ярмольника, Федорова Добронравова. Список можно продолжать бесконечно.
Надеюсь, сможем удивить наших зрителей. Но точно уверен — их порадует то, что сделали наши строители. Театр обновили полностью, включая сцену.
— Что вас особенно поразило в здании после реконструкции?
— Вы знаете, в нем прошла вся моя жизнь. Вышел на его сцену еще пионером, в 12 лет, когда он не назывался Театром эстрады. Потом — артистом, и вот уже 26 лет я худрук. Дорого мне здесь все.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗрительный зал и сцена Московского театра эстрады после реконструкции
Зрительный зал и сцена Московского Театра эстрады после реконструкции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зрительный зал и сцена Московского театра эстрады после реконструкции

Новые имена и пьесы: как Хазанов относится к современным трендам

— Есть ли желание обратиться к пьесам современных авторов?
— Не вижу никаких противопоказаний. Если только материал, который предложат нашему театру, будет отвечать необходимым требованиям. Прежде всего этическим, вкусовым. Есть хорошая русская пословица: "Старый друг лучше новых двух".
Понимаю, что без новых друзей тоже обойтись трудно, но я представитель, что называется, вчерашнего поколения, дожившего до сегодняшнего дня, — это и считаю своим мотором.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПраздничный салют в Москве
Праздничный салют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Праздничный салют в Москве
— А как вы оцениваете в целом то, что происходит на эстраде? Ведь сцена театра легендарная…
— С моей точки зрения, само название театра в каком-то смысле — атавизм. Ведь никто сегодня не требует от "Ленкома" демонстрировать комсомольские билеты.
Скорее Театр эстрады — это название помещения, а не определение жанра.
— Планируете свой бенефис?
— Нет, на бенефисы не рассчитываю, но планирую играть в спектаклях.
— В каком из них увидим вас на обновленной сцене в первую очередь?
— Думаю, это будет или новая постановка "Трое в парке", или "Спасатель". Пока точно не знаем, это зависит от занятости моих партнеров. Я готов играть оба спектакля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрогон спектакля "Спасатель" в Театре Антона Чехова
Прогон спектакля Спасатель в театре Антона Чехова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прогон спектакля "Спасатель" в Театре Антона Чехова

О развлечениях и музыке: что уместно сегодня в России

— Сегодня некоторые заявляют, что веселиться не стоит, ведь идет СВО. Как вы к этому относитесь?
— Нужно не веселиться, а жить.
— Какие сюжеты и темы на сцене театра могут поддержать эту идею?
— Надо жить человеческими проблемами и держать руку на пульсе. Меньше думать о себе, больше — о том, кто рядом.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
Премьера спектакля Американские горки в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Премьера спектакля "Американские горки" в театре "Ленком"
— В программе "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1" вас удивили — "Птицу счастья" сюрпризом исполнили Лион Измайлов и Леонид Ярмольник. Что вы ощутили, когда друзья спели вашу любимую песню?
— Я обалдел, когда их увидел. Даже не понимал, что это они поют.
— Какое место, на ваш взгляд, сегодня занимают любимые советские шлягеры?
— Я очень советовал бы молодому поколению не отворачиваться от того, что было до их появления на свет. Конечно, музыка, фактура и манера с каждым годом приходят новые, в ногу со временем. Но мне бы хотелось, чтобы из песни не уходило главное — мелодия. Она все реже появляется в этой системе координат, а без нее очень трудно.
© Фото предоставлено ВГТРКЛион Измайлов, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник и Николай Басков на шоу "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1"
Лион Измайлов, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник и Николай Басков на шоу Моя мелодия на телеканале Россия 1
© Фото предоставлено ВГТРК
Лион Измайлов, Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник и Николай Басков на шоу "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1"
— А когда молодые музыканты берут старые песни и переделывают — как вы это оцениваете?
— Аранжировки могут меняться, но главное — не убить мелодию!
— Очень много спекуляций по поводу вашего здоровья. Как вы себя чувствуете?
— Если довел нашу беседу до логического конца, значит, еще я себя чувствую… Планов впереди много.
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