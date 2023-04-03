https://ria.ru/20230403/khabarovsk-1862567477.html

В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления

В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления - РИА Новости, 03.04.2023

В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления

В Хабаровском крае лес восстановят на территории 65 тысяч гектаров, а также увеличат посевные площади по размерам до таких же объемов, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:54

2023-04-03T09:54

2023-04-03T13:07

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. В Хабаровском крае лес восстановят на территории 65 тысяч гектаров, а также увеличат посевные площади по размерам до таких же объемов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Вопросы недропользования и подготовку к посевной-2023 глава региона обсудил с зампредом регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарием Тюриным. Далее стороны обсудили посевную кампанию, которая стартует в ближайшие недели. По словам Тюрина, регион к посевной готов. Основные запасы семян, минеральных удобрений, агрохимикатов созданы. Окончательно завершить процесс их накопления планируется в конце мая, согласно утвержденному графику. Параллельно к выходу в поля готовится и сельхозтехника. Сегодня уровень ее готовности – почти 80%. Но, первоочередная цель посевной-2023 – наращивание площадей под овощи, зерновые и кормовые культуры. По данным правительства региона, местным аграриям помогают. Так, производители сельхозтоваров пользуются льготными кредитами по ставке до 5% для организации посевной. С января таких займов привлечено на сумму 34 миллиона рублей. Также в этом году на поддержку, предусматривающую компенсацию затрат на проведение полевых работ, в том числе на приобретение новой техники, выделено более 116 миллионов рублей, уточняют в правительстве. Однако расходы на покупку материально-технических ресурсов значительно выросли. Отдельные виды спецтехники подорожали на треть, указывают власти. Поэтому руководитель отраслевого блока обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос увеличить процент возмещения этих затрат. Губернатор отметил, что краевые власти продолжат наводить порядок в лесах, на реках и в прибрежной зоне, поддерживать тех, "кто должным образом относится к природе". Это касается всех без исключения недропользователей, лесопромышленников, рыбаков, обратил внимание Дегтярев. Перед нами стоит задача - всех недобросовестных предпринимателей окончательно исключить из игры, заключил глава региона.

https://ria.ru/20230331/shantary-1862012973.html

https://ria.ru/20230322/khabarovsk-1859714252.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев