https://ria.ru/20230403/khabarovsk-1862567477.html
В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления
В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления - РИА Новости, 03.04.2023
В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления
В Хабаровском крае лес восстановят на территории 65 тысяч гектаров, а также увеличат посевные площади по размерам до таких же объемов, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:54
2023-04-03T09:54
2023-04-03T13:07
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. В Хабаровском крае лес восстановят на территории 65 тысяч гектаров, а также увеличат посевные площади по размерам до таких же объемов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Вопросы недропользования и подготовку к посевной-2023 глава региона обсудил с зампредом регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарием Тюриным. Далее стороны обсудили посевную кампанию, которая стартует в ближайшие недели. По словам Тюрина, регион к посевной готов. Основные запасы семян, минеральных удобрений, агрохимикатов созданы. Окончательно завершить процесс их накопления планируется в конце мая, согласно утвержденному графику. Параллельно к выходу в поля готовится и сельхозтехника. Сегодня уровень ее готовности – почти 80%. Но, первоочередная цель посевной-2023 – наращивание площадей под овощи, зерновые и кормовые культуры. По данным правительства региона, местным аграриям помогают. Так, производители сельхозтоваров пользуются льготными кредитами по ставке до 5% для организации посевной. С января таких займов привлечено на сумму 34 миллиона рублей. Также в этом году на поддержку, предусматривающую компенсацию затрат на проведение полевых работ, в том числе на приобретение новой техники, выделено более 116 миллионов рублей, уточняют в правительстве. Однако расходы на покупку материально-технических ресурсов значительно выросли. Отдельные виды спецтехники подорожали на треть, указывают власти. Поэтому руководитель отраслевого блока обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос увеличить процент возмещения этих затрат. Губернатор отметил, что краевые власти продолжат наводить порядок в лесах, на реках и в прибрежной зоне, поддерживать тех, "кто должным образом относится к природе". Это касается всех без исключения недропользователей, лесопромышленников, рыбаков, обратил внимание Дегтярев. Перед нами стоит задача - всех недобросовестных предпринимателей окончательно исключить из игры, заключил глава региона.
https://ria.ru/20230331/shantary-1862012973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления
Губернатор Дегтярев: в Хабаровском крае увеличат площади посевных и лесовосстановления
ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости.
В Хабаровском крае лес восстановят на территории 65 тысяч гектаров, а также увеличат посевные площади по размерам до таких же объемов, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале
.
Вопросы недропользования и подготовку к посевной-2023 глава региона обсудил с зампредом регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарием Тюриным.
«
"В рамках нацпроекта "Экология" в этом году мы увеличиваем площадь лесовосстановления на 65 тысяч гектаров. Планируется высадить около 18 миллионов саженцев хвойных пород: лиственницы, кедра, ели. Напомню, что по итогам-2022 Хабаровский край стал лидером по объемам воспроизводства лесных массивов в России", - написал Дегтярев.
Далее стороны обсудили посевную кампанию, которая стартует в ближайшие недели. По словам Тюрина, регион к посевной готов. Основные запасы семян, минеральных удобрений, агрохимикатов созданы. Окончательно завершить процесс их накопления планируется в конце мая, согласно утвержденному графику. Параллельно к выходу в поля готовится и сельхозтехника. Сегодня уровень ее готовности – почти 80%. Но, первоочередная цель посевной-2023 – наращивание площадей под овощи, зерновые и кормовые культуры.
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«
"В этом году мы увеличиваем посевные площади до 65 тысяч гектаров. Задача реализуется согласно единой стратегии развития Хабаровского края. Ввод новых земель в оборот – это то, что сегодня нам нужно. Рост идет за счет разработки залежей, мелиорации и бережного отношения к земле", - пояснил губернатор.
По данным правительства региона, местным аграриям помогают. Так, производители сельхозтоваров пользуются льготными кредитами по ставке до 5% для организации посевной. С января таких займов привлечено на сумму 34 миллиона рублей. Также в этом году на поддержку, предусматривающую компенсацию затрат на проведение полевых работ, в том числе на приобретение новой техники, выделено более 116 миллионов рублей, уточняют в правительстве. Однако расходы на покупку материально-технических ресурсов значительно выросли. Отдельные виды спецтехники подорожали на треть, указывают власти. Поэтому руководитель отраслевого блока обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос увеличить процент возмещения этих затрат.
«
"Предложение по поддержке селян в вопросе обновления парка сельхозтехники однозначно поддержу. Сегодня ее износ в среднем 40%. Процент не критичен, но в любом случае его нужно снижать. Но я еще раз подчеркну: мы продолжим помогать только тем, кто справляется! У кого уже есть результаты и желание развиваться", - заявил глава региона.
Губернатор отметил, что краевые власти продолжат наводить порядок в лесах, на реках и в прибрежной зоне, поддерживать тех, "кто должным образом относится к природе". Это касается всех без исключения недропользователей, лесопромышленников, рыбаков, обратил внимание Дегтярев. Перед нами стоит задача - всех недобросовестных предпринимателей окончательно исключить из игры, заключил глава региона.
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