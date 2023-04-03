Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота
В Тихоокеанском флоте сообщили, что землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность
Военный причал Тихоокеанского флота. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.
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"Землетрясение на Камчатке, которое произошло сегодня около 15:00 по местному времени в акватории Авачинского залива, не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове. Дежурные силы ТОФ продолжают несение службы в повседневном режиме. Боевые корабли и суда обеспечения в пунктах базирования Тихоокеанского флота, объекты инфраструктуры на территории военных городков, причальный фронт и подъездные дороги повреждений не получили, личный состав здоров", - сказал он.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.