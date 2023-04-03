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Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота - РИА Новости, 03.04.2023
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09:32 03.04.2023 (обновлено: 11:29 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862564473.html
Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота
Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота - РИА Новости, 03.04.2023
Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота
Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:32
2023-04-03T11:29
безопасность
камчатка
петропавловск-камчатский
тихоокеанский флот вмф россии
илья колесников
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
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безопасность, камчатка, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флот вмф россии, илья колесников
Безопасность, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот ВМФ России, Илья Колесников
Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота

В Тихоокеанском флоте сообщили, что землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность

© РИА Новости / Виталий АньковВоенный причал Тихоокеанского флота
Военный причал Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Военный причал Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.
«
"Землетрясение на Камчатке, которое произошло сегодня около 15:00 по местному времени в акватории Авачинского залива, не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове. Дежурные силы ТОФ продолжают несение службы в повседневном режиме. Боевые корабли и суда обеспечения в пунктах базирования Тихоокеанского флота, объекты инфраструктуры на территории военных городков, причальный фронт и подъездные дороги повреждений не получили, личный состав здоров", - сказал он.
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Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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БезопасностьКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихоокеанский флот ВМФ РоссииИлья Колесников
 
 
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