https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862564473.html

Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота

Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота - РИА Новости, 03.04.2023

Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота

Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:32

2023-04-03T09:32

2023-04-03T11:29

безопасность

камчатка

петропавловск-камчатский

тихоокеанский флот вмф россии

илья колесников

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность Тихоокеанского флота, корабли и суда не получили повреждений, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, камчатка, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флот вмф россии, илья колесников