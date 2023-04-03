https://ria.ru/20230403/kair-1862539129.html
В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии
В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023
В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии
Торжественное мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии состоялось в воскресенье в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T01:36
2023-04-03T01:36
2023-04-03T01:36
георгий борисенко
россия
белоруссия
каир (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
КАИР, 3 апр - РИА Новости. Торжественное мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии состоялось в воскресенье в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия состоялся концерт, на котором выступили фольклорные ансамбли из России и Белоруссии. Кроме того, была представлена выставка художников из обеих стран. Помимо российских и белорусских граждан на мероприятии также присутствовали египтяне. "Разорвать российско-белорусскую связку не получилось, в этом очень велика заслуга президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, который во времена дезинтеграции инициировал создание Союзного государства, тем самым точно почувствовав исторический выбор белорусов и россиян", - сказал посол России в Египте Георгий Борисенко. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что события последних лет и нынешняя обстановка в мире, включая массированное давление со стороны Запада, наглядно подтверждают правильность такого курса. "Мы продолжаем интеграцию России и Белоруссии, потому что это укрепляет нашу безопасность, экономический потенциал и отвечает жизненным интересам наших народов, связанных общей судьбой. Приятно, что радость сегодняшнего дня разделяют с нами в Каире египетские и другие друзья", - добавил Борисенко. В свою очередь, белорусский посол в Египте Сергей Терентьев отметил, что в число целей в рамках работы по созданию союза между Белоруссией и Россией, в частности, входит развитие всестороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20230402/kontsert-1862522207.html
https://ria.ru/20230402/matvienko-1862437465.html
россия
белоруссия
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий борисенко, россия, белоруссия, каир (город)
Георгий Борисенко, Россия, Белоруссия, Каир (город)
В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии
В Каире состоялось мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии
КАИР, 3 апр - РИА Новости. Торжественное мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии состоялось в воскресенье в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия состоялся концерт, на котором выступили фольклорные ансамбли из России и Белоруссии. Кроме того, была представлена выставка художников из обеих стран. Помимо российских и белорусских граждан на мероприятии также присутствовали египтяне.
В Москве отметили День единения народов России и Белоруссии
"Разорвать российско-белорусскую связку не получилось, в этом очень велика заслуга президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, который во времена дезинтеграции инициировал создание Союзного государства, тем самым точно почувствовав исторический выбор белорусов и россиян", - сказал посол России в Египте Георгий Борисенко
.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что события последних лет и нынешняя обстановка в мире, включая массированное давление со стороны Запада, наглядно подтверждают правильность такого курса.
"Мы продолжаем интеграцию России и Белоруссии, потому что это укрепляет нашу безопасность, экономический потенциал и отвечает жизненным интересам наших народов, связанных общей судьбой. Приятно, что радость сегодняшнего дня разделяют с нами в Каире египетские и другие друзья", - добавил Борисенко.
В свою очередь, белорусский посол в Египте Сергей Терентьев отметил, что в число целей в рамках работы по созданию союза между Белоруссией и Россией, в частности, входит развитие всестороннего сотрудничества.
Матвиенко отметила важность дружбы народов России и Белоруссии