https://ria.ru/20230403/kair-1862539129.html

В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии

В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 03.04.2023

В Каире отметили День единения народов России и Белоруссии

Торжественное мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии состоялось в воскресенье в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T01:36

2023-04-03T01:36

2023-04-03T01:36

георгий борисенко

россия

белоруссия

каир (город)

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КАИР, 3 апр - РИА Новости. Торжественное мероприятие по случаю Дня единения народов России и Белоруссии состоялось в воскресенье в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА Новости. В рамках мероприятия состоялся концерт, на котором выступили фольклорные ансамбли из России и Белоруссии. Кроме того, была представлена выставка художников из обеих стран. Помимо российских и белорусских граждан на мероприятии также присутствовали египтяне. "Разорвать российско-белорусскую связку не получилось, в этом очень велика заслуга президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, который во времена дезинтеграции инициировал создание Союзного государства, тем самым точно почувствовав исторический выбор белорусов и россиян", - сказал посол России в Египте Георгий Борисенко. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что события последних лет и нынешняя обстановка в мире, включая массированное давление со стороны Запада, наглядно подтверждают правильность такого курса. "Мы продолжаем интеграцию России и Белоруссии, потому что это укрепляет нашу безопасность, экономический потенциал и отвечает жизненным интересам наших народов, связанных общей судьбой. Приятно, что радость сегодняшнего дня разделяют с нами в Каире египетские и другие друзья", - добавил Борисенко. В свою очередь, белорусский посол в Египте Сергей Терентьев отметил, что в число целей в рамках работы по созданию союза между Белоруссией и Россией, в частности, входит развитие всестороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20230402/kontsert-1862522207.html

https://ria.ru/20230402/matvienko-1862437465.html

россия

белоруссия

каир (город)

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георгий борисенко, россия, белоруссия, каир (город)