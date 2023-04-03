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В Ростове-на-Дону проверят данные об избиении ребенка-инвалида в ТЦ
В Ростове-на-Дону проверят данные об избиении ребенка-инвалида в ТЦ - РИА Новости, 03.04.2023
В Ростове-на-Дону проверят данные об избиении ребенка-инвалида в ТЦ
Следствие и прокуратура Ростовской области организовали проверку по факту публикации об избиении ребенка-инвалида в одном из торговых центров в Ростове-на-Дону, РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:19
2023-04-03T21:19
2023-04-03T21:19
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Следствие и прокуратура Ростовской области организовали проверку по факту публикации об избиении ребенка-инвалида в одном из торговых центров в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам представители правоохранительных органов региона. Ранее пользователь сети "ВКонтакте" Ирина Захарова опубликовала у себя на странице информацию, что в воскресенье в торговом центре "Орбита" ее сына-инвалида жестоко избили, "может в поисках наживы на дозу, а может, как они сказали, что такие дети не имеют право на существование". Информацию об этом опубликовали местные СМИ. "В средствах массовой информации опубликованы сведения о факте избиения группой людей в торговом центре Ростова-на-Дону ребенка-инвалида. По указанию руководителя следственного управления А.Г. Хуаде по данному факту в следственном отделе по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону СУ СК России организована процессуальная проверка", - сказал представитель управления СК. В прокуратуре Ростовской области отметили, что ход и результаты проверки взяты надзорным ведомством на контроль.
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Ростове-на-Дону проверят данные об избиении ребенка-инвалида в ТЦ
Правоохранители в Ростове-на-Дону проверят данные об избиении ребенка-инвалида в ТЦ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Следствие и прокуратура Ростовской области организовали проверку по факту публикации об избиении ребенка-инвалида в одном из торговых центров в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам представители правоохранительных органов региона.
Ранее пользователь сети "ВКонтакте" Ирина Захарова опубликовала у себя на странице информацию, что в воскресенье в торговом центре "Орбита" ее сына-инвалида жестоко избили, "может в поисках наживы на дозу, а может, как они сказали, что такие дети не имеют право на существование". Информацию об этом опубликовали местные СМИ.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о факте избиения группой людей в торговом центре Ростова-на-Дону ребенка-инвалида. По указанию руководителя следственного управления А.Г. Хуаде по данному факту в следственном отделе по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону СУ СК России
организована процессуальная проверка", - сказал представитель управления СК.
В прокуратуре Ростовской области отметили, что ход и результаты проверки взяты надзорным ведомством на контроль.
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