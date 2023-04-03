https://ria.ru/20230403/gershkovich-1862744358.html

Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича

Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича - РИА Новости, 03.04.2023

Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича

США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:50

2023-04-03T18:50

2023-04-03T18:50

в мире

россия

сша

джон кирби

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the wall street journal

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом", - сообщил он журналистам на вопрос о переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросу Гершковича. Кирби добавил, что арест американского журналиста остается во внимании президента США Джо Байдена. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джон кирби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal