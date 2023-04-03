Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича
Кирби: Белый дом продолжит обсуждать с Россией арестованного журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом", - сообщил он журналистам на вопрос о переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросу Гершковича. Кирби добавил, что арест американского журналиста остается во внимании президента США Джо Байдена.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".