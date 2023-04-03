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Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича - РИА Новости, 03.04.2023
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18:50 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/gershkovich-1862744358.html
Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича
Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича - РИА Новости, 03.04.2023
Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича
США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:50
2023-04-03T18:50
в мире
россия
сша
джон кирби
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
the wall street journal
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом", - сообщил он журналистам на вопрос о переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросу Гершковича. Кирби добавил, что арест американского журналиста остается во внимании президента США Джо Байдена. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html
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в мире, россия, сша, джон кирби, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the wall street journal
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), The Wall Street Journal
Белый дом хочет дальше обсуждать с Россией судьбу журналиста Гершковича

Кирби: Белый дом продолжит обсуждать с Россией арестованного журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США намерены продолжить обсуждения с Россией по вопросу арестованного американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Обсуждения с Россией продолжатся надлежащим образом", - сообщил он журналистам на вопрос о переговорах между Москвой и Вашингтоном по вопросу Гершковича. Кирби добавил, что арест американского журналиста остается во внимании президента США Джо Байдена.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера
2 апреля, 02:19
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Кремле отреагировали на призыв WSJ выслать всех российских журналистов
31 марта, 12:52
 
В миреРоссияСШАДжон КирбиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)The Wall Street Journal
 
 
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