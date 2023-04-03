https://ria.ru/20230403/germaniya-1862597278.html
В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины
В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины - РИА Новости, 03.04.2023
В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины
Глава МВД федеральной земли Саксонии Армин Шустер заявил Bild, что власти хотят запретить ездить на машинах из Украины, которые въехали в Германию больше года... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:35
2023-04-03T11:35
2023-04-03T11:43
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава МВД федеральной земли Саксонии Армин Шустер заявил Bild, что власти хотят запретить ездить на машинах из Украины, которые въехали в Германию больше года назад и не имеют регистрации и автомобильной страховки в ФРГ. "У нас больше нет пространства для маневров, мы рассматриваем эти автомобили как любые другие без действительной регистрации или страховки, мы запрещаем их эксплуатацию", - заявил Шустер немецкой газете Bild. Согласно действующим правилам, при въезде в Европейский союз страховое покрытие в течение одного года гарантирует так называемая "зеленая карта". Однако, как отмечает издание, многие автомобили с украинскими номерами находятся в Германии больше года и до сих пор не зарегистрированы в стране, как этого требует местное законодательство. В таком случае обычно вводится запрет на эксплуатацию транспортного средства. По сообщению газеты, министерство транспорта Саксонии в координации с другими федеральными землями параллельно разрабатывает положение, согласному которому срок действия "зеленой карты" может быть продлен. Однако в настоящий момент немецким автовладельцам следует быть крайне осторожными, поскольку в случае ДТП с незастрахованными украинскими автомобилями, они рискуют остаться ни с чем, отмечает издание.
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РИА Новости
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в мире, саксония, германия, украина, bild
В мире, Саксония, Германия, Украина, Bild
В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины
Власти Саксонии хотят запретить ездить на незарегистрированных в ФРГ машинах из Украины
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости.
Глава МВД федеральной земли Саксонии Армин Шустер заявил Bild
, что власти хотят запретить ездить на машинах из Украины, которые въехали в Германию больше года назад и не имеют регистрации и автомобильной страховки в ФРГ.
"У нас больше нет пространства для маневров, мы рассматриваем эти автомобили как любые другие без действительной регистрации или страховки, мы запрещаем их эксплуатацию", - заявил Шустер немецкой газете Bild.
Согласно действующим правилам, при въезде в Европейский союз страховое покрытие в течение одного года гарантирует так называемая "зеленая карта". Однако, как отмечает издание, многие автомобили с украинскими номерами находятся в Германии больше года и до сих пор не зарегистрированы в стране, как этого требует местное законодательство. В таком случае обычно вводится запрет на эксплуатацию транспортного средства.
По сообщению газеты, министерство транспорта Саксонии в координации с другими федеральными землями параллельно разрабатывает положение, согласному которому срок действия "зеленой карты" может быть продлен. Однако в настоящий момент немецким автовладельцам следует быть крайне осторожными, поскольку в случае ДТП с незастрахованными украинскими автомобилями, они рискуют остаться ни с чем, отмечает издание.
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