https://ria.ru/20230403/germaniya-1862597278.html

В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины

В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины - РИА Новости, 03.04.2023

В Саксонии могут запретить ездить на незарегистрированных авто из Украины

Глава МВД федеральной земли Саксонии Армин Шустер заявил Bild, что власти хотят запретить ездить на машинах из Украины, которые въехали в Германию больше года... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:35

2023-04-03T11:35

2023-04-03T11:43

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Глава МВД федеральной земли Саксонии Армин Шустер заявил Bild, что власти хотят запретить ездить на машинах из Украины, которые въехали в Германию больше года назад и не имеют регистрации и автомобильной страховки в ФРГ. "У нас больше нет пространства для маневров, мы рассматриваем эти автомобили как любые другие без действительной регистрации или страховки, мы запрещаем их эксплуатацию", - заявил Шустер немецкой газете Bild. Согласно действующим правилам, при въезде в Европейский союз страховое покрытие в течение одного года гарантирует так называемая "зеленая карта". Однако, как отмечает издание, многие автомобили с украинскими номерами находятся в Германии больше года и до сих пор не зарегистрированы в стране, как этого требует местное законодательство. В таком случае обычно вводится запрет на эксплуатацию транспортного средства. По сообщению газеты, министерство транспорта Саксонии в координации с другими федеральными землями параллельно разрабатывает положение, согласному которому срок действия "зеленой карты" может быть продлен. Однако в настоящий момент немецким автовладельцам следует быть крайне осторожными, поскольку в случае ДТП с незастрахованными украинскими автомобилями, они рискуют остаться ни с чем, отмечает издание.

https://ria.ru/20230402/bezhentsy-1862425937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, саксония, германия, украина, bild