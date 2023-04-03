https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862547873.html

Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников

Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников - РИА Новости, 03.04.2023

Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников

Генеральная прокуратура РФ предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T06:49

2023-04-03T06:49

2023-04-03T07:00

россия

генеральная прокуратура рф

интерпол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад отказывается экстрадировать в Россию, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. По информации Генпрокуратуры РФ, в первом квартале 2023 года компетентные органы ряда зарубежных стран отказались исполнять 15 запросов России о правовой помощи. Кроме того, РФ получила отказы в удовлетворении 19 запросов о выдаче граждан для уголовного преследования, из них в восьми случаях – по политическим мотивам. Причем, как пояснили в надзорном ведомстве, РФ было отказано в экстрадиции обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков. "В случаях подобных отказов в выдаче в компетентные органы запрашиваемых государств Главным управлением (Генпрокуратуры РФ – ред.) направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. "Международный розыск лиц, в выдаче которых отказано, продолжается на территории других государств-членов Интерпола", - уточнили в Генпрокуратуре.

https://ria.ru/20230403/zapad-1862541914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, интерпол