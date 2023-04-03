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Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников - РИА Новости, 03.04.2023
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06:49 03.04.2023 (обновлено: 07:00 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862547873.html
Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников
Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников - РИА Новости, 03.04.2023
Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников
Генеральная прокуратура РФ предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T06:49
2023-04-03T07:00
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад отказывается экстрадировать в Россию, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. По информации Генпрокуратуры РФ, в первом квартале 2023 года компетентные органы ряда зарубежных стран отказались исполнять 15 запросов России о правовой помощи. Кроме того, РФ получила отказы в удовлетворении 19 запросов о выдаче граждан для уголовного преследования, из них в восьми случаях – по политическим мотивам. Причем, как пояснили в надзорном ведомстве, РФ было отказано в экстрадиции обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков. "В случаях подобных отказов в выдаче в компетентные органы запрашиваемых государств Главным управлением (Генпрокуратуры РФ – ред.) направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. "Международный розыск лиц, в выдаче которых отказано, продолжается на территории других государств-членов Интерпола", - уточнили в Генпрокуратуре.
https://ria.ru/20230403/zapad-1862541914.html
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россия, генеральная прокуратура рф, интерпол
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол
Генпрокуратура предложила Западу осудить сбежавших из России преступников

Генпрокуратура предложила органам стран Запада осудить сбежавших из России преступников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад отказывается экстрадировать в Россию, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
По информации Генпрокуратуры РФ, в первом квартале 2023 года компетентные органы ряда зарубежных стран отказались исполнять 15 запросов России о правовой помощи. Кроме того, РФ получила отказы в удовлетворении 19 запросов о выдаче граждан для уголовного преследования, из них в восьми случаях – по политическим мотивам. Причем, как пояснили в надзорном ведомстве, РФ было отказано в экстрадиции обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков.
"В случаях подобных отказов в выдаче в компетентные органы запрашиваемых государств Главным управлением (Генпрокуратуры РФ – ред.) направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
"Международный розыск лиц, в выдаче которых отказано, продолжается на территории других государств-членов Интерпола", - уточнили в Генпрокуратуре.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Запад с начала года 15 раз отказал России на запросы о правовой помощи
Вчера, 03:17
 
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