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Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан - РИА Новости, 03.04.2023
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05:15 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862544928.html
Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан
Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан - РИА Новости, 03.04.2023
Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан
Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:15
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россия
италия
польша
игорь краснов
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. Согласно данным Генпрокуратуры, среди граждан, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, имеются обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. "При этом отказы в выдаче компетентных органов Австрии и Польши обоснованы якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам РФ", - уточняет надзорное ведомство. Кроме того, отказы в выдаче компетентные органы Болгарии, Германии, Италии и Румынии обосновали тем, что выданные РФ фигуранты уголовных дел могут подвергнуться "бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации". "Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. Таким образом, указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления", - заявили в Генпрокуратуре. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников. Кроме того, Краснов заявил, что сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для населения Европы из-за отказа местных властей экстрадировать их в РФ.
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россия, италия, польша, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Италия, Польша, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан

Генпрокуратура в 2023 году получила от ряда стран Запада 19 отказов в выдаче граждан

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
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"За указанный период (январь-март) иностранными государствами отказано в удовлетворении 19 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, из них в восьми случаях – по политическим мотивам: Италия (2), Польша (2), Австрия (1), Болгария (1), Германия (1) Румыния (1)", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Согласно данным Генпрокуратуры, среди граждан, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, имеются обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.
"При этом отказы в выдаче компетентных органов Австрии и Польши обоснованы якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам РФ", - уточняет надзорное ведомство.
Кроме того, отказы в выдаче компетентные органы Болгарии, Германии, Италии и Румынии обосновали тем, что выданные РФ фигуранты уголовных дел могут подвергнуться "бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации".
"Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. Таким образом, указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления", - заявили в Генпрокуратуре.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников.
Кроме того, Краснов заявил, что сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для населения Европы из-за отказа местных властей экстрадировать их в РФ.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
СК завел 14 дел за незаконное уголовное преследование россиян Киевом
3 мая 2022, 08:18
 
РоссияИталияПольшаИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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