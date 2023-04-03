https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862544928.html

Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан

Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан - РИА Новости, 03.04.2023

Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан

Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:15

2023-04-03T05:15

2023-04-03T05:15

россия

италия

польша

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Несколько стран Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. Согласно данным Генпрокуратуры, среди граждан, в выдаче которых отказано по политическим мотивам, имеются обвиняемые в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. "При этом отказы в выдаче компетентных органов Австрии и Польши обоснованы якобы возможным нарушением прав и свобод преследуемого лица в случае его выдачи правоохранительным органам РФ", - уточняет надзорное ведомство. Кроме того, отказы в выдаче компетентные органы Болгарии, Германии, Италии и Румынии обосновали тем, что выданные РФ фигуранты уголовных дел могут подвергнуться "бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации". "Данные решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче от 1957 года. Таким образом, указанными странами продолжается практика неисполнения своих обязательств, прямо предусмотренных международными договорами, которая фактически позволяет преступникам избежать уголовной ответственности за совершенные преступления", - заявили в Генпрокуратуре. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной итоговой коллегии заявил, что его ведомство продолжит выполнять свои международные обязательства, несмотря на политизированный подход западных коллег и отказ в выдаче России преступников. Кроме того, Краснов заявил, что сбежавшие от правосудия в России преступники представляют опасность для населения Европы из-за отказа местных властей экстрадировать их в РФ.

https://ria.ru/20220503/dela-1786611038.html

россия

италия

польша

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россия, италия, польша, игорь краснов, генеральная прокуратура рф