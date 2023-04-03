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Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/eskalatsiya-1862625803.html
Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия
Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия - РИА Новости, 03.04.2023
Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия
Упоминание ядерного оружия опасно, поскольку ведет к эскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:57
2023-04-03T12:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
петер сийярто
владимир путин
европа
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Упоминание ядерного оружия опасно, поскольку ведет к эскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я не припомню в последние десятилетия такого откровенного бесстыдного упоминания ядерных сил, как сейчас. Даже упоминание ядерных сил слишком опасно. И поскольку мы живем по соседству, мы должны принимать во внимание, что если военная эскалация будет происходить географически, то прежде всего эскалация будет не по ту сторону океана и не в тысячах километрах, а по соседству", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште. Он также отметил, что Европа напрасно вовлеклась в заведомо проигрышное соревнование с США "кто окажет больше военной помощи Украине", поскольку "арсенал всех стран Европы вместе взятых не может сравниться с американским. В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20230402/polsha-1862486777.html
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россия, украина, петер сийярто, владимир путин, европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Петер Сийярто, Владимир Путин, Европа
Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия

Глава МИД Венгрии Сийярто: упоминание ядерного оружия повышает риск эскалации на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Упоминание ядерного оружия опасно, поскольку ведет к эскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я не припомню в последние десятилетия такого откровенного бесстыдного упоминания ядерных сил, как сейчас. Даже упоминание ядерных сил слишком опасно. И поскольку мы живем по соседству, мы должны принимать во внимание, что если военная эскалация будет происходить географически, то прежде всего эскалация будет не по ту сторону океана и не в тысячах километрах, а по соседству", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.
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Он также отметил, что Европа напрасно вовлеклась в заведомо проигрышное соревнование с США "кто окажет больше военной помощи Украине", поскольку "арсенал всех стран Европы вместе взятых не может сравниться с американским.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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