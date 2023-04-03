Глава МИД Венгрии рассказал об опасности упоминания ядерного оружия
Глава МИД Венгрии Сийярто: упоминание ядерного оружия повышает риск эскалации на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Упоминание ядерного оружия опасно, поскольку ведет к эскалации конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я не припомню в последние десятилетия такого откровенного бесстыдного упоминания ядерных сил, как сейчас. Даже упоминание ядерных сил слишком опасно. И поскольку мы живем по соседству, мы должны принимать во внимание, что если военная эскалация будет происходить географически, то прежде всего эскалация будет не по ту сторону океана и не в тысячах километрах, а по соседству", - сказал Сийярто на бизнес-форуме Американской торговой палаты в Будапеште.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.