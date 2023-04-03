https://ria.ru/20230403/dorogi-1862705442.html

Порядка 7 млрд рублей выделят на дорожные работы в Подмосковье в 2023 году

Порядка 7 млрд рублей выделят на дорожные работы в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2023

Порядка 7 млрд рублей выделят на дорожные работы в Подмосковье в 2023 году

В апреле в Московской области начнется сезон дорожный работ. На обновление трасс в 2023 году в регионе выделят 6,9 млрд рублей. Такой информацией поделился... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:01

2023-04-03T17:01

2023-04-03T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В апреле в Московской области начнется сезон дорожный работ. На обновление трасс в 2023 году в регионе выделят 6,9 млрд рублей. Такой информацией поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".В текущем году планируют обновить 1,5 тыс. км покрытия. Проект работ разработали по результатам обследования. Специалисты также учитывали трафик движения и уровень заторов в часы пик и расположение социальных объектов."Безусловно, при формировании программы учитывались пожелания наших жителей. В прошлом году на портале „Добродел“ граждане могли проголосовать за включение того или иного участка в план ремонта. В бюджете региона предусмотрено 6,9 млрд рублей на приведение наших дорог в порядок", –отметил Игорь Брынцалов.Свыше 65 млрд рублей выделят на осуществление программы строительства дорожных объектов. В рамках проекта планируют реконструировать Октябрьский проспект. Такая мера поможет жителям Люберец и Раменского округа значительно сэкономить время в пути. Кроме того, построят новый участок трассы М-5 "Урал" для сокращения пути до Москвы.В регионе также возведут и реконструируют 13 региональных дорог, среди которых новое направление Пятницкого шоссе. По нему жители региона смогут удобнее добираться до социальных объектов Красногорска и Митина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)