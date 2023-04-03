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На выборах президента Черногории победил Милатович - РИА Новости, 03.04.2023
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23:46 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/chernogoriya-1862780965.html
На выборах президента Черногории победил Милатович
На выборах президента Черногории победил Милатович - РИА Новости, 03.04.2023
На выборах президента Черногории победил Милатович
Экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, свидетельствуют данные избиркома. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:46
2023-04-03T23:46
в мире
черногория
подгорица (город)
вена
мило джуканович
яков милатович
евросоюз
европейский банк реконструкции и развития
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БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, свидетельствуют данные избиркома. В Черногории в воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович - 40%. НПО "Центр демократического перехода" (CDT) сообщает о 58,9% у Милатовича и 41,1% поддержки у Джукановича по данным их наблюдателей со 100% участков. Государственная избирательная комиссия вечером в понедельник провела заседание, на котором утвердила предварительные результаты волеизъявления. Согласно им Яков Милатович получил 58,88% или 221 592 голоса, Мило Джуканович - 41,12% или 154 769 голосов. Разница в почти 20 процентных пунктов указывает на однозначную победу бывшего министра экономразвития. Действующий президент Черногории в ночь на понедельник признал поражение. При этом он напомнил, что 11 июня предстоят выборы в Скупщину. Милатович в штабе своего движения заявил сторонникам, что победу над Мило Джукановичем страна ждала свыше 30 лет. Он пообещал, что республика "в предстоящие 5 лет вступит в ЕС", а также победит преступность и коррупцию. Вместе с ним на сцену поднялись премьер Дритан Абазович, бывший премьер Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, победивших ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года. На улицах Подгорицы и других городов прошло празднование с фейерверками, духовыми оркестрами и спонтанными народными гуляниями. Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.
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в мире, черногория, подгорица (город), вена, мило джуканович, яков милатович, евросоюз, европейский банк реконструкции и развития, здравко кривокапич
В мире, Черногория, Подгорица (город), Вена, Мило Джуканович, Яков Милатович, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития, Здравко Кривокапич
На выборах президента Черногории победил Милатович

Экс-министр экономразвития Милатович победил на выборах президента Черногории

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЯков Милатович
Яков Милатович - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Яков Милатович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, свидетельствуют данные избиркома.
В Черногории в воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович - 40%. НПО "Центр демократического перехода" (CDT) сообщает о 58,9% у Милатовича и 41,1% поддержки у Джукановича по данным их наблюдателей со 100% участков.
Государственная избирательная комиссия вечером в понедельник провела заседание, на котором утвердила предварительные результаты волеизъявления.
Согласно им Яков Милатович получил 58,88% или 221 592 голоса, Мило Джуканович - 41,12% или 154 769 голосов. Разница в почти 20 процентных пунктов указывает на однозначную победу бывшего министра экономразвития.
Действующий президент Черногории в ночь на понедельник признал поражение. При этом он напомнил, что 11 июня предстоят выборы в Скупщину.
Милатович в штабе своего движения заявил сторонникам, что победу над Мило Джукановичем страна ждала свыше 30 лет. Он пообещал, что республика "в предстоящие 5 лет вступит в ЕС", а также победит преступность и коррупцию. Вместе с ним на сцену поднялись премьер Дритан Абазович, бывший премьер Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, победивших ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.
На улицах Подгорицы и других городов прошло празднование с фейерверками, духовыми оркестрами и спонтанными народными гуляниями.
Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.
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В миреЧерногорияПодгорица (город)ВенаМило ДжукановичЯков МилатовичЕвросоюзЕвропейский банк реконструкции и развитияЗдравко Кривокапич
 
 
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