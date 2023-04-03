На выборах президента Черногории победил Милатович
Экс-министр экономразвития Милатович победил на выборах президента Черногории
Яков Милатович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 апр - РИА Новости. Экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента Черногории, свидетельствуют данные избиркома.
В Черногории в воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. По данным ГИК, проголосовал 69,33% избирателей. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, Милатович получает 60% голосов, Джуканович - 40%. НПО "Центр демократического перехода" (CDT) сообщает о 58,9% у Милатовича и 41,1% поддержки у Джукановича по данным их наблюдателей со 100% участков.
Государственная избирательная комиссия вечером в понедельник провела заседание, на котором утвердила предварительные результаты волеизъявления.
Согласно им Яков Милатович получил 58,88% или 221 592 голоса, Мило Джуканович - 41,12% или 154 769 голосов. Разница в почти 20 процентных пунктов указывает на однозначную победу бывшего министра экономразвития.
Действующий президент Черногории в ночь на понедельник признал поражение. При этом он напомнил, что 11 июня предстоят выборы в Скупщину.
Милатович в штабе своего движения заявил сторонникам, что победу над Мило Джукановичем страна ждала свыше 30 лет. Он пообещал, что республика "в предстоящие 5 лет вступит в ЕС", а также победит преступность и коррупцию. Вместе с ним на сцену поднялись премьер Дритан Абазович, бывший премьер Здравко Кривокапич, лидеры движений "Демократы", "Демократический фронт", "Объединенная Черногория" и других, победивших ДПС Джукановича на парламентских выборах в августе 2020 года.
На улицах Подгорицы и других городов прошло празднование с фейерверками, духовыми оркестрами и спонтанными народными гуляниями.
Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.