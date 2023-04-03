https://ria.ru/20230403/chernigov-1862744051.html

Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя

Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя - РИА Новости, 03.04.2023

Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя

Владимир Зеленский в понедельник присвоил Чернигову звание "Город-герой Украины". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:48

2023-04-03T18:48

2023-04-03T18:49

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник присвоил Чернигову звание "Город-герой Украины". На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского, он передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому. Ранее Зеленский присвоил те же звания Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, а также Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

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харьков, мариуполь, владимир зеленский, в мире, херсон