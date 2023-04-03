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Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя - РИА Новости, 03.04.2023
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18:48 03.04.2023 (обновлено: 18:49 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/chernigov-1862744051.html
Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя
Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя - РИА Новости, 03.04.2023
Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя
Владимир Зеленский в понедельник присвоил Чернигову звание "Город-герой Украины". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:48
2023-04-03T18:49
харьков
мариуполь
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник присвоил Чернигову звание "Город-герой Украины". На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского, он передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому. Ранее Зеленский присвоил те же звания Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, а также Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.
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харьков, мариуполь, владимир зеленский, в мире, херсон
Харьков, Мариуполь, Владимир Зеленский, В мире, Херсон
Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя

Президент Зеленский присвоил Чернигову звание города-героя Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник присвоил Чернигову звание "Город-герой Украины".
На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Зеленского, он передает знак города-героя начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.
Ранее Зеленский присвоил те же звания Харькову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, а также Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о выводе российских войск
Вчера, 17:53
 
ХарьковМариупольВладимир ЗеленскийВ миреХерсон
 
 
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