В Бурятии раскрыли разбойные нападения на банки, совершенные в 2015 году
В Бурятии раскрыли серию разбойных нападений на банки, совершенных в 2015 году
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. Благодаря исследованию ДНК в Бурятии раскрыто уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в 2015 году совершил серию разбойных нападений на отделения банков, сообщает пресс-служба регионального МВД по РФ.
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"Следственной частью Следственного управления МВД по республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении в 2015 году четырех разбойных нападений на филиалы банков. В течение 7 лет преступления оставались не раскрытыми, пока не был идентифицирован след генома на записке, полученной от злоумышленника при совершении одного из них", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчина заходил в кассу банков, прикрывая лицо медицинской маской либо платком. Угрожая работникам предметом, похожим на взрывное устройство, через стекло он передавал записку с требованиями передачи денег и угрозами. При этом он выбирал небольшие отделения банков с наименьшим количеством сотрудников. Во время одного из таких нападений кассир сохранила полученную от преступника записку, благодаря которой спустя длительное время была установлена личность нападавшего. Им оказался 42-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении за кражу денег и попытку убийства на территории Краснодарского края, где он после переезда из Улан-Удэ проживал с родителями.
На мужчину заведено уголовное дело. Его ждет суд.