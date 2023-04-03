https://ria.ru/20230403/buryatiya-1862551138.html

В Бурятии раскрыли разбойные нападения на банки, совершенные в 2015 году

В Бурятии раскрыли разбойные нападения на банки, совершенные в 2015 году - РИА Новости, 03.04.2023

В Бурятии раскрыли разбойные нападения на банки, совершенные в 2015 году

Благодаря исследованию ДНК в Бурятии раскрыто уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в 2015 году совершил серию разбойных нападений на отделения РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T07:35

2023-04-03T07:35

2023-04-03T07:35

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краснодарский край

улан-удэ

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 3 апр – РИА Новости. Благодаря исследованию ДНК в Бурятии раскрыто уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в 2015 году совершил серию разбойных нападений на отделения банков, сообщает пресс-служба регионального МВД по РФ. По версии следствия, мужчина заходил в кассу банков, прикрывая лицо медицинской маской либо платком. Угрожая работникам предметом, похожим на взрывное устройство, через стекло он передавал записку с требованиями передачи денег и угрозами. При этом он выбирал небольшие отделения банков с наименьшим количеством сотрудников. Во время одного из таких нападений кассир сохранила полученную от преступника записку, благодаря которой спустя длительное время была установлена личность нападавшего. Им оказался 42-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении за кражу денег и попытку убийства на территории Краснодарского края, где он после переезда из Улан-Удэ проживал с родителями. На мужчину заведено уголовное дело. Его ждет суд.

https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html

россия

краснодарский край

улан-удэ

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россия, краснодарский край, улан-удэ, происшествия