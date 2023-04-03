У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение
Страна.ua: у ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение, у входа дежурит полиция
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Противников Украинской православной церкви по состоянию на 9:20 еще нет. Также у главного входа лавры дежурит значительное количество правоохранителей", — говорится в публикации.
По информации издания, к 10:00 в лавру снова должна приехать комиссия, чтобы начать процесс передачи помещений государству.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и международных организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.