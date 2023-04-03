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У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение - РИА Новости, 03.04.2023
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10:02 03.04.2023 (обновлено: 10:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/bogosluzhenie-1862569119.html
У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение
У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение - РИА Новости, 03.04.2023
У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение
С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:02
2023-04-03T10:42
киев
украина
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
страна.ua
украинская православная церковь
оон
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua"."Противников Украинской православной церкви по состоянию на 9:20 еще нет. Также у главного входа лавры дежурит значительное количество правоохранителей", — говорится в публикации.По информации издания, к 10:00 в лавру снова должна приехать комиссия, чтобы начать процесс передачи помещений государству. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины. С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и международных организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.
https://ria.ru/20230402/lavra-1862533035.html
https://ria.ru/20230403/mid-1862535095.html
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киев, украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), страна.ua, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Киев, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Страна.ua, Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение

Страна.ua: у ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение, у входа дежурит полиция

© Фото : УПЦВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : УПЦ
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Противников Украинской православной церкви по состоянию на 9:20 еще нет. Также у главного входа лавры дежурит значительное количество правоохранителей", — говорится в публикации.
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По информации издания, к 10:00 в лавру снова должна приехать комиссия, чтобы начать процесс передачи помещений государству.
Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
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Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и международных организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.
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КиевУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Страна.uaУкраинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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