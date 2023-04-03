https://ria.ru/20230403/bogosluzhenie-1862569119.html

У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение

У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение - РИА Новости, 03.04.2023

У главных ворот Киево-Печерской лавры проходит богослужение

С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:02

2023-04-03T10:02

2023-04-03T10:42

киев

украина

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

страна.ua

украинская православная церковь

оон

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С утра в Киево-Печерской лавре, куда снова должна прийти комиссия по приемке имущества, проходит богослужение, пишет украинское издание "Страна.ua"."Противников Украинской православной церкви по состоянию на 9:20 еще нет. Также у главного входа лавры дежурит значительное количество правоохранителей", — говорится в публикации.По информации издания, к 10:00 в лавру снова должна приехать комиссия, чтобы начать процесс передачи помещений государству. Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как Министерство культуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины. С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы — разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Ему предъявили обвинение в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды, Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под домашний арест.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал чудовищным деянием попытки властей выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, которую православные христиане считают одним из земных уделов Богородицы. Патриарх обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и международных организациям с призывом приложить все возможные усилия, чтобы не допустить изгнания монахов. Папа Франциск выразил по этому поводу беспокойство, подчеркнув, что вовлеченные в войну стороны должны уважать религиозные места.

https://ria.ru/20230402/lavra-1862533035.html

https://ria.ru/20230403/mid-1862535095.html

https://ria.ru/20230402/natsionalisty-1862494078.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), страна.ua, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц