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Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени - РИА Новости, 03.04.2023
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16:19 03.04.2023 (обновлено: 16:39 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/belorussiya-1862689051.html
Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени
Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени - РИА Новости, 03.04.2023
Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени
Проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил предусматривает перевод соединений в режим военного времени, приводятся в Telegram-канале Минобороны слова... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:19
2023-04-03T16:39
белоруссия
александр вольфович
в мире
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил предусматривает перевод соединений в режим военного времени, приводятся в Telegram-канале Минобороны слова госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. "Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению", — сказал генерал-лейтенант.Он добавил, что проверка будет длительной и затронет различные полигоны и участки местности. Проверка боеготовности Вооруженных сил стартовала в Белоруссии сегодня утром. Она должна определить способность воинских частей выполнять задачи по предназначению, а командиров — управлять подразделениями частями при приведении их в высшие степени боевой готовности.
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белоруссия, александр вольфович, в мире, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, Александр Вольфович, В мире, Вооруженные силы Белоруссии
Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени

Совбез Белоруссии: проверка боеготовности армии включит перевод в режим военного времени

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил предусматривает перевод соединений в режим военного времени, приводятся в Telegram-канале Минобороны слова госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
"Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению", — сказал генерал-лейтенант.
Он добавил, что проверка будет длительной и затронет различные полигоны и участки местности.
Проверка боеготовности Вооруженных сил стартовала в Белоруссии сегодня утром. Она должна определить способность воинских частей выполнять задачи по предназначению, а командиров — управлять подразделениями частями при приведении их в высшие степени боевой готовности.
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