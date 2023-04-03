https://ria.ru/20230403/belorussiya-1862689051.html

Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени

Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени - РИА Новости, 03.04.2023

Белорусская армия при проверке перейдет в режим военного времени

Проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил предусматривает перевод соединений в режим военного времени, приводятся в Telegram-канале Минобороны слова... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:19

2023-04-03T16:19

2023-04-03T16:39

белоруссия

александр вольфович

в мире

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Проверка боеготовности белорусских Вооруженных сил предусматривает перевод соединений в режим военного времени, приводятся в Telegram-канале Минобороны слова госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. "Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению", — сказал генерал-лейтенант.Он добавил, что проверка будет длительной и затронет различные полигоны и участки местности. Проверка боеготовности Вооруженных сил стартовала в Белоруссии сегодня утром. Она должна определить способность воинских частей выполнять задачи по предназначению, а командиров — управлять подразделениями частями при приведении их в высшие степени боевой готовности.

https://ria.ru/20230326/tyao-1860670908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр вольфович, в мире, вооруженные силы белоруссии