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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил - РИА Новости, 03.04.2023
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13:51 03.04.2023 (обновлено: 13:58 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/belorussiya-1862641698.html
В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил
В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил - РИА Новости, 03.04.2023
В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил
В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:51
2023-04-03T13:58
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вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что общее руководство проверкой возложено на госсекретариат совбеза Белоруссии.В минобороны обратили внимание, что в ходе проверки запланировано перемещение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
https://ria.ru/20230402/oruzhie-1862516257.html
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в мире, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил

Минобороны Белоруссии начало проверку боевой готовности армии по поручению Лукашенко

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.
«
"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что общее руководство проверкой возложено на госсекретариат совбеза Белоруссии.
В минобороны обратили внимание, что в ходе проверки запланировано перемещение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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