В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил

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"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", - говорится в сообщении.