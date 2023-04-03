В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил
Минобороны Белоруссии начало проверку боевой готовности армии по поручению Лукашенко
© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
МИНСК, 3 апр – РИА Новости. В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.
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"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что общее руководство проверкой возложено на госсекретариат совбеза Белоруссии.
В минобороны обратили внимание, что в ходе проверки запланировано перемещение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.