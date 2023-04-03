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На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.04.2023
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10:43 03.04.2023 (обновлено: 12:25 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/baykal-1862578858.html
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.04.2023
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:43
2023-04-03T12:25
происшествия
байкал
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева. В Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают штатно.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
байкал
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происшествия, байкал, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Байкал, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Лед на озере Байкал. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
«
"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре - середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы - 6,4 балла", - сообщила Кобелева.
В Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.
По данным МЧС, разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают штатно.
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