https://ria.ru/20230403/baykal-1862578858.html
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.04.2023
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:43
2023-04-03T10:43
2023-04-03T12:25
происшествия
байкал
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева. В Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают штатно.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Байкал, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
На Байкале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале