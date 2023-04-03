https://ria.ru/20230403/baykal-1862578858.html

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.04.2023

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:43

2023-04-03T10:43

2023-04-03T12:25

происшествия

байкал

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщила РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева. В Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают штатно.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

байкал

иркутск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкал, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм