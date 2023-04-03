https://ria.ru/20230403/avariya-1862689883.html
В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин
В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин - РИА Новости, 03.04.2023
В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин
Следователи возбудили уголовное дело против несовершеннолетней жительницы Дагестана, которая насмерть сбила двух пешеходов, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:21
2023-04-03T16:21
2023-04-03T16:37
происшествия
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россия
дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против несовершеннолетней жительницы Дагестана, которая насмерть сбила двух пешеходов, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что вечером 31 марта в Дербентском районе республики автомобиль LADA Vesta сбил трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. Две женщины погибли на месте, третья была госпитализирована в тяжелом состоянии. За рулем находилась 17-летняя девушка, которая по своему возрасту не имела права управления автомобилем. "В отношении 17-летней жительницы села Куллар возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом не имеющим права управления транспортными средствами)", – говорится в сообщении. По данным следствия, перед наездом на пешеходов подозреваемая разогнала автомобиль, который принадлежал ее знакомому, до 90-95 километров в час. Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
https://ria.ru/20230331/avariya-1862009292.html
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происшествия, авто, россия, дербентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Россия, Дербентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин
В Дагестане СК завел дело на 17-летнюю девушку, которая насмерть сбила двух женщин