https://ria.ru/20230403/avariya-1862689883.html

В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин

В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин - РИА Новости, 03.04.2023

В Дагестане завели дело на девушку, которая насмерть сбила двух женщин

Следователи возбудили уголовное дело против несовершеннолетней жительницы Дагестана, которая насмерть сбила двух пешеходов, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:21

2023-04-03T16:21

2023-04-03T16:37

происшествия

авто

россия

дербентский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против несовершеннолетней жительницы Дагестана, которая насмерть сбила двух пешеходов, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по республике. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что вечером 31 марта в Дербентском районе республики автомобиль LADA Vesta сбил трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. Две женщины погибли на месте, третья была госпитализирована в тяжелом состоянии. За рулем находилась 17-летняя девушка, которая по своему возрасту не имела права управления автомобилем. "В отношении 17-летней жительницы села Куллар возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом не имеющим права управления транспортными средствами)", – говорится в сообщении. По данным следствия, перед наездом на пешеходов подозреваемая разогнала автомобиль, который принадлежал ее знакомому, до 90-95 километров в час. Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

https://ria.ru/20230331/avariya-1862009292.html

https://ria.ru/20230402/dtp-1862484742.html

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происшествия, авто, россия, дербентский район, следственный комитет россии (ск рф)