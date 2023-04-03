https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862769022.html

США полагают, что в Артемовске якобы продолжается ожесточенный бой

США полагают, что в Артемовске якобы продолжается ожесточенный бой - РИА Новости, 03.04.2023

США полагают, что в Артемовске якобы продолжается ожесточенный бой

Артемовске продолжается ожесточенный бой, утверждает координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:29

2023-04-03T21:29

2023-04-03T22:32

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

сша

джон кирби

евгений пригожин

владлен татарский

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА новости. В Артемовске продолжается ожесточенный бой, утверждает координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание", — сообщил чиновник.Ранее в понедельник основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230401/lyashuk-1862379119.html

артемовск

россия

сша

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артемовск, россия, сша, джон кирби, евгений пригожин, владлен татарский