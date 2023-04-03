https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862608126.html
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске - РИА Новости, 03.04.2023
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске
Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:12
2023-04-03T12:12
2023-04-03T16:42
артемовск
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_687e581fdb711b69c18ec4c6cd2b6767.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник."Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части (города)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, подразделения "Вагнера" постоянно наступают."Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится и не ощущается", - добавил врио главы ДНР.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_156d8ef294a3d9eedd5a59cf641af38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Артемовск, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске
Пушилин заявил о боях в центре Артемовска в окрестностях железнодорожной станции
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил
врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник.
"Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части (города)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, подразделения "Вагнера" постоянно наступают.
"Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится и не ощущается", - добавил врио главы ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
Над администрацией Артемовска водрузили флаг России