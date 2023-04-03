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Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 03.04.2023 (обновлено: 16:42 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862608126.html
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске - РИА Новости, 03.04.2023
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске
Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:12
2023-04-03T16:42
артемовск
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник."Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части (города)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, подразделения "Вагнера" постоянно наступают."Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится и не ощущается", - добавил врио главы ДНР.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html
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артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Артемовск, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске

Пушилин заявил о боях в центре Артемовска в окрестностях железнодорожной станции

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник.
"Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части (города)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, подразделения "Вагнера" постоянно наступают.
"Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится и не ощущается", - добавил врио главы ДНР.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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