https://ria.ru/20230403/artemovsk-1862608126.html

Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске

Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске - РИА Новости, 03.04.2023

Российские силы почти подошли к железнодорожной станции в Артемовске

Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:12

2023-04-03T12:12

2023-04-03T16:42

артемовск

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бои идут в центральной части Артемовска, российские подразделения подошли практически к железнодорожной станции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник."Сейчас бои очень активно идут в центральной части города, сейчас подразделения подошли уже практически вплотную к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части (города)", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, подразделения "Вагнера" постоянно наступают."Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится и не ощущается", - добавил врио главы ДНР.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

https://ria.ru/20230403/flag-1862536227.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр