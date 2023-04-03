https://ria.ru/20230403/aerostat-1862645685.html
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:04
2023-04-03T14:04
2023-04-03T14:38
в мире
сша
китай
nbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже."Китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал через США смог собрать разведданные с нескольких американских военных площадок с ограниченным доступом, несмотря на попытки администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не допустить этого", - сообщается на сайте телеканала.По данным источников телеканала, Китай мог контролировать аэростат, чтобы аппарат смог пролететь над несколькими объектами и передать Пекину собранную информацию в реальном времени."Разведданные, которые Китай собрал, были в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать переговоры сотрудников базы, а не с изображений", - отмечает телеканал.При этом, по данным телеканала, КНР смогла бы собрать еще больше данных, если бы не усилия руководства США, направленные на то, чтобы помешать этому.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html
https://ria.ru/20230223/aerostat-1853949255.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849588496_111:20:660:432_1920x0_80_0_0_0d5ef33d4fddebc5c5d2de6fbd9be1b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, nbc
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
Канал NBC: китайский аэростат смог собрать разведданные с нескольких военных площадок США
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном
китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине
заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
"Китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал через США смог собрать разведданные с нескольких американских военных площадок с ограниченным доступом, несмотря на попытки администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не допустить этого", - сообщается на сайте телеканала.
По данным источников телеканала, Китай мог контролировать аэростат, чтобы аппарат смог пролететь над несколькими объектами и передать Пекину собранную информацию в реальном времени.
"Разведданные, которые Китай собрал, были в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать переговоры сотрудников базы, а не с изображений", - отмечает телеканал.
При этом, по данным телеканала, КНР смогла бы собрать еще больше данных, если бы не усилия руководства США, направленные на то, чтобы помешать этому.
Появилось фото китайского аэростата из кабины военного самолета США