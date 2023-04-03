https://ria.ru/20230403/aerostat-1862645685.html

СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США

СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США

Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:04

2023-04-03T14:04

2023-04-03T14:38

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сша

китай

nbc

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже."Китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал через США смог собрать разведданные с нескольких американских военных площадок с ограниченным доступом, несмотря на попытки администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не допустить этого", - сообщается на сайте телеканала.По данным источников телеканала, Китай мог контролировать аэростат, чтобы аппарат смог пролететь над несколькими объектами и передать Пекину собранную информацию в реальном времени."Разведданные, которые Китай собрал, были в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать переговоры сотрудников базы, а не с изображений", - отмечает телеканал.При этом, по данным телеканала, КНР смогла бы собрать еще больше данных, если бы не усилия руководства США, направленные на то, чтобы помешать этому.

https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html

https://ria.ru/20230223/aerostat-1853949255.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, nbc