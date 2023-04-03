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СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США - РИА Новости, 03.04.2023
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14:04 03.04.2023 (обновлено: 14:38 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/aerostat-1862645685.html
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США
Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:04
2023-04-03T14:38
в мире
сша
китай
nbc
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже."Китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал через США смог собрать разведданные с нескольких американских военных площадок с ограниченным доступом, несмотря на попытки администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не допустить этого", - сообщается на сайте телеканала.По данным источников телеканала, Китай мог контролировать аэростат, чтобы аппарат смог пролететь над несколькими объектами и передать Пекину собранную информацию в реальном времени."Разведданные, которые Китай собрал, были в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать переговоры сотрудников базы, а не с изображений", - отмечает телеканал.При этом, по данным телеканала, КНР смогла бы собрать еще больше данных, если бы не усилия руководства США, направленные на то, чтобы помешать этому.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html
https://ria.ru/20230223/aerostat-1853949255.html
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в мире, сша, китай, nbc
В мире, США, Китай, NBC
СМИ: аэростат КНР смог собрать данные с нескольких военных площадок США

Канал NBC: китайский аэростат смог собрать разведданные с нескольких военных площадок США

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Аэростат КНР, который пролетал над США в феврале, смог собрать разведданные с нескольких военных площадок с ограниченным доступом, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
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"Китайский разведывательный воздушный шар, который пролетал через США смог собрать разведданные с нескольких американских военных площадок с ограниченным доступом, несмотря на попытки администрации (президента США Джо - ред.) Байдена не допустить этого", - сообщается на сайте телеканала.
По данным источников телеканала, Китай мог контролировать аэростат, чтобы аппарат смог пролететь над несколькими объектами и передать Пекину собранную информацию в реальном времени.
"Разведданные, которые Китай собрал, были в основном из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать переговоры сотрудников базы, а не с изображений", - отмечает телеканал.
При этом, по данным телеканала, КНР смогла бы собрать еще больше данных, если бы не усилия руководства США, направленные на то, чтобы помешать этому.
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