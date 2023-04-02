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Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет - РИА Новости, 02.04.2023
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11:06 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/zhurnalisty-1862447554.html
Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет
Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет - РИА Новости, 02.04.2023
Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет
Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции обоих изданий. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:06
2023-04-02T11:06
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ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции обоих изданий. В декабре прошлого года власти Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте этого года также было приостановлено вещание телеканала France 24 на всей территории страны. Телеканал выразил сожаление в связи с данным решением и назвал необоснованными обвинения, послужившие причиной для этого шага. ЕС также раскритиковал власти страны в связи с приостановкой вещания французского телеканала. "Корреспондент Monde Afrique Софи Дусе была депортирована из Буркина-Фасо в субботу 1 апреля вместе с корреспондентом Libération Аньес Февр. Журналистка узнала от сотрудников Управления госбезопасности Буркина-Фасо, что ей предписали покинуть страну в течение 24 часов", - передает газета Monde. Отмечается, что сотрудники Управления госбезопасности пришли к ней домой в штатском в субботу утром и заявили, что ее аккредитация и пресс-карта были аннулированы. При этом ей не сообщили о причинах подобного решения. Газета Libération назвала решение о высылке своего корреспондента необоснованным. Как сообщается, оба корреспондента уже прибыли в Париж. Libération отмечает, что решение о депортации ее журналистки последовало за публикацией расследования, касающегося видео, на котором в казарме убивают детей и подростков. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.
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в мире, буркина-фасо, париж, франция, евросоюз, france 24
В мире, Буркина-Фасо, Париж, Франция, Евросоюз, France 24
Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет

Корреспондентов французских газет Libération и Monde выслали из Буркина-Фасо

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции обоих изданий.
В декабре прошлого года власти Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте этого года также было приостановлено вещание телеканала France 24 на всей территории страны. Телеканал выразил сожаление в связи с данным решением и назвал необоснованными обвинения, послужившие причиной для этого шага. ЕС также раскритиковал власти страны в связи с приостановкой вещания французского телеканала.
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"Корреспондент Monde Afrique Софи Дусе была депортирована из Буркина-Фасо в субботу 1 апреля вместе с корреспондентом Libération Аньес Февр. Журналистка узнала от сотрудников Управления госбезопасности Буркина-Фасо, что ей предписали покинуть страну в течение 24 часов", - передает газета Monde.
Отмечается, что сотрудники Управления госбезопасности пришли к ней домой в штатском в субботу утром и заявили, что ее аккредитация и пресс-карта были аннулированы. При этом ей не сообщили о причинах подобного решения.
Газета Libération назвала решение о высылке своего корреспондента необоснованным.
«
"После запрета на вещание RFI и France 24 это произвольное и необоснованное решение, которое Libération решительно осуждает, стало еще одной попыткой правящей хунты заставить замолчать независимые СМИ, как иностранные, так и местные", - заявляет издание.
Как сообщается, оба корреспондента уже прибыли в Париж.
Libération отмечает, что решение о депортации ее журналистки последовало за публикацией расследования, касающегося видео, на котором в казарме убивают детей и подростков.
Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления.
В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.
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