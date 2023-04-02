https://ria.ru/20230402/zhurnalisty-1862447554.html

Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет

Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет - РИА Новости, 02.04.2023

Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет

Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции обоих изданий. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:06

2023-04-02T11:06

2023-04-02T11:06

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ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французской газеты Libération и африканского подразделения Monde, сообщили редакции обоих изданий. В декабре прошлого года власти Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте этого года также было приостановлено вещание телеканала France 24 на всей территории страны. Телеканал выразил сожаление в связи с данным решением и назвал необоснованными обвинения, послужившие причиной для этого шага. ЕС также раскритиковал власти страны в связи с приостановкой вещания французского телеканала. "Корреспондент Monde Afrique Софи Дусе была депортирована из Буркина-Фасо в субботу 1 апреля вместе с корреспондентом Libération Аньес Февр. Журналистка узнала от сотрудников Управления госбезопасности Буркина-Фасо, что ей предписали покинуть страну в течение 24 часов", - передает газета Monde. Отмечается, что сотрудники Управления госбезопасности пришли к ней домой в штатском в субботу утром и заявили, что ее аккредитация и пресс-карта были аннулированы. При этом ей не сообщили о причинах подобного решения. Газета Libération назвала решение о высылке своего корреспондента необоснованным. Как сообщается, оба корреспондента уже прибыли в Париж. Libération отмечает, что решение о депортации ее журналистки последовало за публикацией расследования, касающегося видео, на котором в казарме убивают детей и подростков. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.

https://ria.ru/20230331/wsj-1862096953.html

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576463159.html

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франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, париж, франция, евросоюз, france 24