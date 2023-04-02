https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862459612.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:06
2023-04-02T13:06
2023-04-02T13:06
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 8.40 по времени UTC (11.40 мск) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима с населением 66,9 тысячи человек, Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html
индонезия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5