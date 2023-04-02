https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862459612.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:06

2023-04-02T13:06

2023-04-02T13:06

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 8.40 по времени UTC (11.40 мск) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима с населением 66,9 тысячи человек, Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html

индонезия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)