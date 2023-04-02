https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862417406.html

На севере Турции произошло землетрясение

На севере Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2023

На севере Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кастамону на севере Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:43

2023-04-02T00:43

2023-04-02T04:16

турция

в мире

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АНКАРА, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кастамону на севере Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в 00:24 (совпадает с мск) по местному времени в районе Ихсангази", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Очаг землетрясения залегал на глубине 11,83 км.В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230401/tolchki-1862390730.html

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