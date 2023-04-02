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Мэр Хмельницкого осудил задержание мужчины, напавшего на священника УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
17:43 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/zaderzhanie-1862491996.html
Мэр Хмельницкого осудил задержание мужчины, напавшего на священника УПЦ
Мэр Хмельницкого осудил задержание мужчины, напавшего на священника УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
Мэр Хмельницкого осудил задержание мужчины, напавшего на священника УПЦ
Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что полицейские, составившие на военного протокол за нападение на священника собора канонической УПЦ,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:43
2023-04-02T17:43
религия
украина
хмельницкий (город)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что полицейские, составившие на военного протокол за нападение на священника собора канонической УПЦ, должны быть уволены. Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что в воскресенье утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него открыто уголовное дело по статье "мелкое хулиганство". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862468361.html
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украина, хмельницкий (город), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Мэр Хмельницкого осудил задержание мужчины, напавшего на священника УПЦ

Мэр Хмельницкого потребовал уволить полицейских, задержавших напавшего на священника УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции, Украина
Автомобиль полиции, Украина - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что полицейские, составившие на военного протокол за нападение на священника собора канонической УПЦ, должны быть уволены.
Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что в воскресенье утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него открыто уголовное дело по статье "мелкое хулиганство".
«
"Патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкий (город)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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