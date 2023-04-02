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WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера

WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера - РИА Новости, 02.04.2023

WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера

Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T02:19

2023-04-02T02:19

2023-04-02T02:29

россия

екатеринбург

сша

мария захарова

дмитрий песков

мария пейчинович-бурич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет европы

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей неделе по подозрению в шпионаже. В нем утверждается, что газета рассматривает обвинения в адрес ее журналиста как "жестокое оскорбление" в адрес свободы прессы. "Ни один репортер не должен быть задержан за лишь за то, что выполняет свою работу", - подчеркнули в издании. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

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россия, екатеринбург, сша, мария захарова, дмитрий песков, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз, в мире