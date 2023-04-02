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WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера - РИА Новости, 02.04.2023
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02:19 02.04.2023 (обновлено: 02:29 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/wsj-1862421693.html
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера - РИА Новости, 02.04.2023
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера
Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:19
2023-04-02T02:29
россия
екатеринбург
сша
мария захарова
дмитрий песков
мария пейчинович-бурич
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совет европы
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей неделе по подозрению в шпионаже. В нем утверждается, что газета рассматривает обвинения в адрес ее журналиста как "жестокое оскорбление" в адрес свободы прессы. "Ни один репортер не должен быть задержан за лишь за то, что выполняет свою работу", - подчеркнули в издании. В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
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россия, екатеринбург, сша, мария захарова, дмитрий песков, мария пейчинович-бурич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет европы, евросоюз, в мире
Россия, Екатеринбург, США, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Мария Пейчинович-Бурич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Европы, Евросоюз, В мире
WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера

Издание WSJ потребовало от российских властей освободить его репортера Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей неделе по подозрению в шпионаже.
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"Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван", - следует из распространенного в субботу вечером заявления издания.
В нем утверждается, что газета рассматривает обвинения в адрес ее журналиста как "жестокое оскорбление" в адрес свободы прессы. "Ни один репортер не должен быть задержан за лишь за то, что выполняет свою работу", - подчеркнули в издании.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Байден попросил российские власти отпустить журналиста WSJ
31 марта, 16:10
 
РоссияЕкатеринбургСШАМария ЗахароваДмитрий ПесковМария Пейчинович-БуричФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет ЕвропыЕвросоюзВ мире
 
 
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