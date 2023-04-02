WSJ потребовала от России освободить арестованного американского репортера
Издание WSJ потребовало от российских властей освободить его репортера Гершковича
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal потребовало от российских властей немедленно освободить его репортера Эвана Гершковича, арестованного на минувшей неделе по подозрению в шпионаже.
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"Wall Street Journal требует немедленного освобождения нашего коллеги Эвана Гершковича, выдающегося журналиста, который был арестован во время освещения событий в России. Мы знаем о том, что происходит в мире, благодаря бесстрашной работе таких репортеров, как Эван", - следует из распространенного в субботу вечером заявления издания.
В нем утверждается, что газета рассматривает обвинения в адрес ее журналиста как "жестокое оскорбление" в адрес свободы прессы. "Ни один репортер не должен быть задержан за лишь за то, что выполняет свою работу", - подчеркнули в издании.
В четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.
В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".