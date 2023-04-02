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Процедура выборов в парламент Финляндии

Процедура выборов в парламент Финляндии - РИА Новости, 02.04.2023

Процедура выборов в парламент Финляндии

Согласно Конституции Финляндии (1999), законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту (Эдускунта), который состоит из 200 депутатов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T01:25

2023-04-02T01:25

2023-04-02T01:25

справки

финляндия

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Согласно Конституции Финляндии (1999), законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту (Эдускунта), который состоит из 200 депутатов. Срок полномочий парламента – четыре года. В соответствии с Законом о выборах (1998), высшим органом, отвечающим за организацию и проведение выборов в стране, является министерство юстиции.Для проведения парламентских выборов страна делится на 13 избирательных округов.Выборы в избирательных округах, за исключением избирательного округа Аландских островов, пропорциональные. От каждого избирательного округа выбирается несколько депутатов, от избирательного округа Аланадских островов – один.Количество депутатов, избираемых от каждого соответствующего избирательного округа, зависит от численности населения, проживающего в нем. Правом быть избранными обладают дееспособные граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Депутатом парламента не могут быть лица, состоящие на военной службе, канцлер юстиции, члены Верховного суда и Высшего административного суда, государственный обвинитель, парламентский омбудсмен.Право на выдвижение кандидатов на парламентских выборах имеют зарегистрированные политические партии и альянсы партий, избирательные объединения, созданные не менее чем 100 лицами, имеющими право голоса.Каждая политическая партия или избирательное объединение может выдвинуть не более 14 кандидатов в каждом избирательном округе. Если же от избирательного округа подлежит избрать более 14 депутатов, то количество кандидатов должно соответствовать числу депутатов, подлежащих избранию от данного избирательного округа.Количество кандидатов от политических альянсов не может превышать максимальное количество кандидатов для одной партии.Согласно статье 110 Закона о выборах, в избирательном округе Аландских островов избирательное объединение, созданное для проведения парламентских выборов по меньшей мере 30 имеющими право голоса избирателями, имеет право выдвигать кандидата на парламентских выборах. Два или более избирательных объединения имеют право составлять совместный список, в котором может быть не более четырех кандидатов. Одно и то же лицо может быть выдвинуто в качестве кандидата только от одной партии или избирательного объединения и только в одном избирательном округе.Голосовать на парламентских выборах может каждый гражданин Финляндии, достигший возраста 18 лет.Центр регистрации населения формирует электронный реестр лиц, имеющих право голоса, не позднее, чем за 46 дней до дня выборов. Голосование в день выборов начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00.Избирателю необходимо предоставить избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность. Избиратель вправе проголосовать за кандидата, который баллотируется в его избирательном округе. Каждый кандидат имеет свой кандидатский номер. Номера кандидатов представлены на избирательных участках.Избирательный бюллетень содержит круг диаметром 90 мм, напечатанный на внутренней стороне, в середине которого избиратель указывает номер выбранного кандидата. Затем избиратель должен сложить бюллетень пополам и проставить печать у члена избирательной комиссии, после чего опустить бюллетень в урну для голосования. Избиратели имеют право проголосовать досрочно, в особых случаях (инвалидность или другое серьезное ограничение здоровья) возможно голосование на дому. Подсчет голосов, поданных в день выборов, начинается с момента закрытия избирательного участка в 20.00. Распределение мест в парламенте происходит на основе пропорциональной системы подсчета голосов (по методу д’Ондта).Окончательные результаты становятся известными к 18.00 среды, следующей за днем голосования. После окончательного подсчета голосов избирательная комиссия выписывает уведомления тем кандидатам, которые были избраны депутатами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, финляндия