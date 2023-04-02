https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html

"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины

"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины - РИА Новости, 02.04.2023

"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины

Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его цитирует портал... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:02

2023-04-02T16:02

2023-04-02T16:54

политика

украина

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его цитирует портал Iowa Standart.По словам Госара, США сами уже разваливаются на части из-за плохого финансирования: инфраструктура страны неисправна, железнодорожные пути находятся в плачевном состоянии и требуют немедленной реконструкции. Американские города страдают от разгула преступности и бездомности, а опиоидная эпидемия разрушает семьи и сообщества, предупредил конгрессмен. Политик призвал руководство страны сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не для поддержки киевского режима.Госар также направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять больше ни единого цента на вооружения для Украины.

https://ria.ru/20230401/porazhenie-1862398104.html

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политика, украина, сша, россия