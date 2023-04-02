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"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины - РИА Новости, 02.04.2023
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16:02 02.04.2023 (обновлено: 16:54 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html
"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины
"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины - РИА Новости, 02.04.2023
"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины
Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его цитирует портал... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:02
2023-04-02T16:54
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его цитирует портал Iowa Standart.По словам Госара, США сами уже разваливаются на части из-за плохого финансирования: инфраструктура страны неисправна, железнодорожные пути находятся в плачевном состоянии и требуют немедленной реконструкции. Американские города страдают от разгула преступности и бездомности, а опиоидная эпидемия разрушает семьи и сообщества, предупредил конгрессмен. Политик призвал руководство страны сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не для поддержки киевского режима.Госар также направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять больше ни единого цента на вооружения для Украины.
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политика, украина, сша, россия
Политика, Украина, США, Россия
"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины

Конгрессмен Госар сообщил об эпической катастрофе на Украине из-за вмешательства Байдена

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Его цитирует портал Iowa Standart.
«

"Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. <…> Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия", — отметил он.

По словам Госара, США сами уже разваливаются на части из-за плохого финансирования: инфраструктура страны неисправна, железнодорожные пути находятся в плачевном состоянии и требуют немедленной реконструкции. Американские города страдают от разгула преступности и бездомности, а опиоидная эпидемия разрушает семьи и сообщества, предупредил конгрессмен. Политик призвал руководство страны сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не для поддержки киевского режима.
Госар также направил письмо председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер с просьбой не выделять больше ни единого цента на вооружения для Украины.
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