https://ria.ru/20230402/ukraina-1862445936.html

В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии

В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 02.04.2023

В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии

Ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:51

2023-04-02T10:51

2023-04-02T10:51

в мире

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ограничения потребления электроэнергии в указанных областях были введены 9 марта. В течение практически месяца в регионах были введены в том числе аварийные, а также стабилизационные отключения света. "Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях… сняты", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. По данным "Укрэнерго", в других регионах ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости сокращения потребления, также нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html

https://ria.ru/20230331/obekt-1862019530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, укрэнерго