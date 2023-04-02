https://ria.ru/20230402/ukraina-1862445936.html
В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии
В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 02.04.2023
В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии
Ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:51
2023-04-02T10:51
2023-04-02T10:51
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
укрэнерго
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты спустя почти месяц, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ограничения потребления электроэнергии в указанных областях были введены 9 марта. В течение практически месяца в регионах были введены в том числе аварийные, а также стабилизационные отключения света. "Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской и Харьковской областях… сняты", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. По данным "Укрэнерго", в других регионах ограничений в сетях, которые бы приводили к необходимости сокращения потребления, также нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230331/infrastruktura-1862241182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
В трех областях Украины сняли ограничения потребления электроэнергии
В трех областях Украины спустя месяц сняли ограничения потребления электроэнергии