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СМИ: Европа пришла в ярость из-за Украины - РИА Новости, 02.04.2023
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09:44 02.04.2023 (обновлено: 10:02 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862439645.html
СМИ: Европа пришла в ярость из-за Украины
СМИ: Европа пришла в ярость из-за Украины - РИА Новости, 02.04.2023
СМИ: Европа пришла в ярость из-за Украины
В Европе нарастает недовольство из-за наплыва зерна из Украины, что может привести Киев к потере поддержки со стороны соседей, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:44
2023-04-02T10:02
украина
польша
киев
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Европе нарастает недовольство из-за наплыва зерна из Украины, что может привести Киев к потере поддержки со стороны соседей, сообщило агентство Bloomberg.Согласно статье, фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами из-за низких цен, вызванных притоком украинского зерна, также они не могут полностью продать свои запасы до следующего урожая.Как отметили авторы, из-за этой проблемы, угрожающей дестабилизировать европейские рынки, политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины. А недовольные фермеры в Польше и Словакии, где скоро будут проходить выборы, могут проголосовать за тех, кто больше выберет поддерживать собственный народ, а не Киев.Тридцать первого марта премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
https://ria.ru/20230401/zerno-1862344626.html
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украина, польша, киев, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Киев, Евросоюз, В мире
СМИ: Европа пришла в ярость из-за Украины

Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за проблем с зерном

© фото очевидцаАкция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
Акция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
© фото очевидца
Акция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Европе нарастает недовольство из-за наплыва зерна из Украины, что может привести Киев к потере поддержки со стороны соседей, сообщило агентство Bloomberg.
«

"Польша и другие соседние государства согласились помочь вывезти зерно из Украины на мировые рынки после того, как в прошлом году экспорт оказался заблокирован из-за вооруженного конфликта. Часть этих поставок сейчас накапливается в Восточной Европе и угрожает источникам дохода местных жителей", — указали журналисты.

Согласно статье, фермеры в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами из-за низких цен, вызванных притоком украинского зерна, также они не могут полностью продать свои запасы до следующего урожая.
Как отметили авторы, из-за этой проблемы, угрожающей дестабилизировать европейские рынки, политики в восточной части Евросоюза усомнились в своей поддержке Украины. А недовольные фермеры в Польше и Словакии, где скоро будут проходить выборы, могут проголосовать за тех, кто больше выберет поддерживать собственный народ, а не Киев.
Тридцать первого марта премьер-министры нескольких стран ЕС попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
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