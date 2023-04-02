https://ria.ru/20230402/trevoga-1862423668.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.04.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T04:06
2023-04-02T04:06
2023-04-02T05:42
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в период с 4.00 по 4.03 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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украина
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украина, харьковская область, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины звучит воздушная тревога
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в период с 4.00 по 4.03 (совпадает с мск).
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.